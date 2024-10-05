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اقتصاد

شعبة الدواجن تكشف سبب ارتفاع الأسعار وموعد الانخفاض

اسعار الدواجن والبيض،
اسعار الدواجن والبيض، فيتو

أسعار الدواجن، كشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالجيزة، السبب وراء ارتفاع الأسعار وموعد انخفاضها بعد الزيادات المتتالية في الأسواق.

 

مشكلة تسعير الدواجن

وقال “السيد” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: لدينا مشكلة في تسعير الدواجن ونجد بعض السلاسل التجارية تستغل الأزمات وتقوم برفع الأسعار.

ارتفاع سعر الكتكوت 

وأوضح: لا توجد مشكلة في إنتاج الدواجن والأزمة الحالية بسبب ارتفاع سعر الكتكوت، مشيرًا إلي أن هناك وعدا من وزارة الزراعة بضخ كميات كبيرة من الكتاكيت، و300 ألف كرتونة بيض أسبوعيا لخفض الأسعار.

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موعد انخفاض أسعار الدواجن

وأكد: أنه من المتوقع انضباط سوق الدواجن وانخفاض الأسعار خلال الأسبوع المقبل.

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