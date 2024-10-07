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محافظات

ارتفعت 5 جنيهات، أسعار الدواجن اليوم الاثنين 7-10-2024 في محافظة الفيوم

أسعار الدواجن في
أسعار الدواجن في محافظة الفيوم، فيتو

 واصلت أسعار الدواجن في محافظة الفيوم الارتفاع، اليوم الاثنين، وتراوحت نسبة الزيادة مابين جنيهين و5 جنيهات، وتراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء، مابين 90 و95 جنيها بحسب موقع التاجر واسمه التجاري، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات 90 جنيها، كما تراوحت أسعار الفراخ البلدى مابين 110 و125 جنيها، وأسعار البط المولر مابين 95 جنيها، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي  الأبيض مابين 90 جنيها و95 جنيها، والبط البلدي هجين مابين  135  جنيها و140 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 150 جنيها،  وسعر كيلو الأرنب البلدي 110 جنيهات، والبط الميسكوفي 145 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و165 جنيها.

 

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

 وتراوح سعر كيلو البانيه 195 و 200 جنيه وفي السوبر ماركت 215 جنيها،  وكيلو الأوراك 100 جنيه، وكيلو كبد وقوانص 100 جنيه، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس 130 جنيها، كيلو شيش طاووق 190 جنيها، كيلو حمام كداب 145 جنيها، كيلو كبدة صافى 130  جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 198 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 198 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمه 198 جنيها، كيلو الأجنحة 75 جنيها، كيلو الهياكل 50 جنيها.

 

مبادرة تخفيض اسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، قد أعلن عن تدشين المرحلة الثانية لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم،  وانطلقت  المبادرة بداية شهر أكتوبر الجاري، ويصل سعر الكيلو الي 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي ابشواي الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخري تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز علي حده، فالقري التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القري.

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