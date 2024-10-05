بشرى سارة للمتقدمين لوظائف البريد، هذا موعد إعلان المقبولين لخوض الامتحان الإلكتروني

يتساءل العديد من المتقدمين لوظائف الهيئة القومية للبريد عن مواعيد إعلان المقبولين من الذين انطبقت عليهم شروط خوض الامتحان الإلكتروني.

وكشف الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز، عن مواعيد إعلان المقبولين من المتقدمين الذين انطبقت عليهم شروط خوض الامتحان الإلكتروني لمسابقة شغل 900 وظيفة بالهيئة القومية للبريد.

وأشار الجهاز إلى أنه سيتم الإعلان عن الأسماء خلال شهر أكتوبر الجاري وذلك نظرًا للعدد الكبير المتقدم للمسابقة، كما أن المسابقات يتم تنفيذها طبقًا لجدول زمني، يأخذ أولويات احتياج الجهات الإدارية من الموارد البشرية بعين الاعتبار.

وأكد الجهاز مجددًا وفقًا لما رصده على مواقع التواصل الاجتماعي، من ممارسات غير قانونية لـ "سماسرة الوظائف"، أنه تم تأمين المسابقات التي يجريها ضد أي تدخل بشري، وذلك حفاظًا على حقوق الدولة في اختيار أكفأ أبناءها لشغل الوظائف العامة، وأيضًا في إطار كفالة حق المواطنين في خوض مسابقات توظيف نزيهة وشفافة وعادلة تضمن تكافؤ الفرص بين جميع المتقدمين وحصول الأكفأ على الوظيفة العامة.