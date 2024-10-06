أزمة في قطاع الثروة الداجنة بسبب استمرار ارتفاعات الكتكوت لـ 53.5 جنيه.. الدواجن ترتفع لسعر لم تصل له منذ 3 أشهر.. الشعبة توضح الأسباب وموعد الانخفاض

يواجه قطاع الثروة الداجنة في مصر أزمة بسبب ارتفاع أسعار الكتكوت الأبيض إلى 53.5 جنيه في الأسواق، في سابقة لم تحدث حتى مع أزمة إعدام الكتاكيت خلال عام 2022، وهي أزمة عصفت بقطاع الثروة الداجنة، تلتها ارتفاعات كبيرة في أسعار الدواجن والبيض والكتكوت.

8.5 جنيه ارتفاعًا في سعر الكتكوت خلال 14 يومًا

وتفاجأ العاملون في قطاع الثروة الداجنة بتسجيل الكتكوت أسعارا القياسية، وذلك عقب إعلان وزارة الزراعة الموافقة عن فتح استيراد الكتاكيت لسد العجز الحالي في القطاع، حيث قفزت أسعار الكتاكيت 8.5 جنيه؛ وذلك في الفترة من يوم 23 سبتمبر الماضي إلى اليوم 6 أكتوبر 2024.

ارتفاع أسعار الدواجن لسعر لم تصل له منذ 3 أشهر

كما عادت أسعار الدواجن في الأسواق للارتفاع، حيث وصلت أمس السبت إلى سعر لم تصل له منذ يوليو الماضي، لتقفز أسعار الدواجن في المزرعة لتتخطى الـ 81 جنيهًا للكيلو، وواصلت ارتفاعات اليوم بارتفاع جديد قدره 3 جنيهات.

فما هي أسباب ارتفاع أسعار الدواجن والكتكوت ومتى تعود لمعدلاتها السعرية المنخفضة؟

قطاع الثروة الداجنة يعاني من أزمة في التسعير

أرجع سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة، السبب في ارتفاع أسعار الدواجن، إلى أن القطاع يعاني من مشكلة في تسعير الدواجن، مضيفًا أنه لا توجد مشكلة في إنتاج الدواجن.

سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة، فيتو

السلاسل الغذائية تستغل الأزمات برفع الأسعار

وأضاف «السيد» أن بعض السلاسل التجارية تستغل الأزمات وتقوم برفع أسعار الدواجن والبيض.

ارتفاع سعر الكتكوت هو الأزمة الحالية في القطاع

وأوضح: أن الأزمة الحالية في القطاع سببها ارتفاع سعر الكتكوت، موضحًا أن القطاع ينتظر تنفيذ وزارة الزراعة لوعدها الذي أعلنته للمنتجين بشأن ضخ كميات كبيرة من الكتاكيت في السوق لسد العجز.

ضخ 300 ألف كرتونة بيض أسبوعيًا لخفض الأسعار

وتابع: كما وعدت وزارة الزراعة بضخ نحو 300 ألف كرتونة بيض أسبوعيا، بهدف المساهمة في زيادة المعروض وخفض الأسعار.

موعد انخفاض أسعار الدواجن بالأسواق

وتوقع رئيس شعبة الثروة الداجنة بغرفة الجيزة، أن يحدث انضباط في سوق الدواجن، وأن تعود الأسعار للانخفاض خلال الأسبوع المقبل.

أسعار الدواجن اليوم الأحد في الأسواق

وفي نفس السياق؛ تستعرض «فيتو» سعر كيلو الفراخ البيضاء اليوم الأحد 6 أكتوبر 2024 في بورصة الدواجن التي تشمل المزرعة، وفي المحال التجارية، إلى جانب سعر الدواجن البلدية، وفقًا لرصد البوابة الحكومية لأسعار السلع المحلية والعالمية، في السطور الآتية:

أسعار الفراخ البيضاء اليوم في بورصة الدواجن

وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الفراخ البيضاء من 85 إلى 86 جنيهًا.

سعر كيلو الفراخ البلدي في بورصة الدواجن

وفقًا للسعر المعلن في بورصة الدواجن، تراوح سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة بين 100 جنيه إلى 101 جنيه.

سعر الفراخ البيضاء في الأسواق وفقًا للبوابة الحكومية

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر الفراخ البيضاء في الأسواق للمستهلك نحو 87.8 جنيه، وتراوحت أسعار الفراخ البيضاء بين 82 جنيهًا إلى 95 جنيها للكيلو للمستهلك.

أسعار الدواجن البلدي للمستهلك وفقًا للبوابة الحكومية

وفقًا لرصد البوابة الحكومية، فبلغ متوسط سعر الفراخ البلدي نحو 112.7 جنيه للكيلو للمستهلك، وتراوح سعر كيلو الدواجن بلدي بين 98 جنيها إلى 130 جنيهًا للمستهلك.

أسعار الكتاكيت في الأسواق اليوم

وفيما يخص أسعار الكتكوت في الأسواق، في بورصة الدواجن والشركات بمختلف الأنواع، تراوح سعر الكتكوت الأبيض المعلن في بورصة الدواجن اليوم، بين 46 إلى 53.5 جنيه، فيما تراوح سعر الكتكوت الأبيض قطعان بين 42 و42.5 جنيه.

أسعار الكتاكيت اليوم في بورصة الدواجن

وعن أسعار الكتاكيت في بورصة الدواجن اليوم، فهي كالآتي:

تراوح سعر كتكوت ساسو بيور من 29 إلى 30 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت ساسو من 28 إلى 29 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت بلدي من 10.25 إلى 11.25 جنيه.

تراوح سعر كتكوت هجين من 19 جنيهًا إلى 20 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت جيل ثاني من 21 إلى 22 جنيهًا.

تراوح سعر كتكوت روزي بيور من 23 جنيهًا إلى 24 جنيهًا.

أسعار الكتاكيت اليوم في الشركات

وعن سعر الكتاكيت في الشركات اليوم؛ فجاءت كالآتي:

بلغ سعر كتكوت أربو نحو 52 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت كب نحو 53.5 جنيه. تراوح سعر كتكوت روص من 46 إلى 49 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت أبيض نحو 50 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت ساسو نحو 27 جنيهًا. بلغ سعر كتكوت روزي نحو 27 جنيهًا.