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اقتصاد

تباين أسعار اللحوم الضاني بالأسواق

أسعار اللحوم الضاني
أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

أسعار اللحوم الضاني بالأسواق، سجلت أسعار لحوم الضأن تباينًا ملحوظًا، مع ارتفاع سعر لحم ضأن صافي بنحو 12 جنيهًا، وانخفاض أسعار لحم الضأن بالعظام بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

سعر اللحوم الضأن في الأسواق

«فيتو» تستعرض أسعار اللحوم الضاني الصافي في الأسواق، إضافة إلى سعر لحوم الضأن بالعظام؛ في السطور الآتية:

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

ارتفاع سعر لحوم الضأن الصافي بالأسواق

وارتفع سعر اللحم الضأن الصافي بنحو 12 جنيهًا مقارنة بسعره السابق، إذ بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 440.5 جنيهًا، وتراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 380 جنيهًا إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحوم الضاني اليوم بالأسواق، فيتو

انخفاض في سعر لحم ضاني بالعظام

وانخفض سعر اللحوم الضاني بالعظام بنحو جنيهين مقارنة بسعرها السابق، ليبلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 397 جنيهًا.

وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظام ما بين 340 جنيهًا إلى 450 جنيهًا في أسواق المحافظات.

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أسعار اللحوم الكندوز ترتفع في الأسواق

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