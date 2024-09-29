الأحد 29 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

ارتفاع الصويا والأولين 1000 جنيه في الطن، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

أسعار الزيت اليوم
أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت في الأسواق، سجلت أسعار الزيت الخام ارتفاعًا في عدد من الأنواع بالأسواق، إذ ارتفع سعر زيت الأولين الصويا الخام والمكرر والمنزوع نحو 1000 جنيه في الطن، مقابل استقرار سعر زيت الذرة وعباد الشمس.

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت الخام في الأسواق

وتستعرض «فيتو» سعر الزيت الخام في الأسواق، وتشمل سعر زيت الصويا المنزوع، سعر زيت الصويا الخام، سعر زيت الصويا مكرر، سعر زيت عباد الشمس، سعر زيت الأولين، سعر زيت الذرة، في السطور الآتية:

 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار زيت الصويا في الأسواق

  1. بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 49 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  2. بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 50 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  3. بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 54 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
 أسعار الزيت اليوم في الأسواق، فيتو

أسعار الزيت المكرر في الأسواق

  • بلغ سعر طن زيت أولين مكرر نحو 56 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.
  • بلغ سعر طن زيت ذرة مكرر نحو 55 ألف جنيه.
  • بلغ سعر طن زيت عباد الشمس مكرر نحو 55 ألف جنيه.
txt

طن زيت الذرة بـ 55 ألف جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

txt

بزيادة تصل لـ 1000 جنيه، ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

اسعار الزيت اسعار الزيت اليوم سعر الزيت سعر الزيت اليوم سعر طن الزيت أسعار طن الزيت موقع فيتو فيتو سعر زيت الصويا المنزوع سعر زيت الصويا الخام سعر زيت الصويا مكرر سعر زيت عباد الشمس سعر زيت الأولين سعر زيت الذرة سعر الزيت الخام أسعار الزيت الخام أسعار زيت الأولين أسعار زيت عباد الشمس أسعار زيت الذرة

مواد متعلقة

أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق.. البورصة تربح 31 مليار جنيه.. أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي

طن الصويا يتراجع 1000 جنيه، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

طن "عباد الشمس" يرتفع 2000 جنيه، ننشر أسعار الزيت الخام بالأسواق

ارتفاع الأولين إلى 3000 جنيه في الطن، ننشر أحدث أسعار الزيت الخام بالأسواق

ارتفاع الأولين إلى 1500 جنيه في الطن، ننشر أحدث أسعار الزيت الخام بالأسواق

انخفاض الأولين والصويا، تعرف على أسعار الزيت الخام بالأسواق

الأكثر قراءة

تشققات وتسريب مياه بسد السرج، خبيرة ترسيم حدود تكشف قرب انهياره (فيديو)

الكهرباء تزف بشرى للمواطنين بخصوص فواتير الاستهلاك لشهر سبتمبر

أسرار اللحظات الأخيرة فى حياة نصر الله.. المعاينة المبدئية للجثة تؤكد حدوث خيانة كبرى.. والكشف عن هوية من سلم رقبة الأمين العام لجيش الاحتلال (فيديو وصور)

بزيادة 5 جنيهات، أسعار الطماطم في الأسواق اليوم الأحد 29/9/2024

أول تعليق من التعليم على مشاجرة بين طالبات إعدادي وثانوي في مدرسة بالهرم

سجل هدفين وصنع مثلهما، مرموش يتألق في فوز فرانكفورت على كيل بالدوري الألماني

ضغوط على كولر لضم صفقات محلية، ما هي المراكز الأقرب للتدعيم في الأهلي؟

14 صورة ترصد تفاصيل حفل تخرج دفعة جديدة من أكاديمية الشرطة 2024

منوعات

المزيد

بثروة تتجاوز الـ200 مليار دولار، زوكربيرج رابع أغنى رجل في العالم

بمبلغ خيالي، بيع فيديو مدته 10 ثوان لموكب جون كينيدي قبل مقتله

بالدموع والقبلات، آلاف اليابانيين يودعون دب الباندا

معرض صيني يضم 400 قطعة أثرية منتشلة من البحر

المزيد

خدمات

المزيد

سعر الأرز بالأسواق مساء اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024

تعرف على أسعار النحاس اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالسوق المحلية

سعر الأرز اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالأسواق

سعر طن القصدير اليوم الأحد 29 سبتمبر 2024 بالبورصات العالمية

المزيد

انفوجراف

الجثمان سليم وخال من الجروح.. كيف عثر عناصر حزب الله على جثمان نصر الله (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، محمد بن عبد الله بن جحش، "هاجر الهجرتين وصلى القبلتين"

هل يجوز حل السحر بسحر مثله، اعرف آراء العلماء

مفتي الجمهورية: التربية الإيجابية أمر ضروري للحفاظ على المجتمع

المزيد
الجريدة الرسمية