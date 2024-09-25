أخبار الاقتصاد اليوم: ارتفاع أسعار الزيت الخام بالأسواق.. البورصة تربح 31 مليار جنيه.. أول تعليق من نجيب ساويرس على عودة يوسف بطرس غالي

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية لقاءا موسعا مع وفد بنك ستاندرد تشارترد العالمي برئاسة سونيل كوشال الرئيس المشارك لمجموعة الخدمات المصرفية للشركات والاستثمار.

واستعرض اللقاء أنشطة البنك في مصر، والذي يقوم بتقديم الخدمات المصرفية إلى الجهات الحكومية ‏والشركات الكبرى والمؤسسات المالية والشركات العالمية العاملة في مصر، حيث يهدف هذا التوجه الاستراتيجي إلى تعزيز خطة التنمية الاقتصادية في مصر ‏من خلال دعم العمليات التجارية ودفع الاستثمار وتدفقات رأس المال بالسوق المصري.

قال سامح السيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية بالجيزة: إن قرار فتح استيراد الكتاكيت كان من ضمن الطلبات التي قدمتها الشعبة والمنتجين إلى الجهات الحكومية، لسد العجز الحالي الذي أدى إلى ارتفاع سعر الكتكوت الأبيض ليصل إلى 45 جنيهًا.

وأوضح «السيد» لـ «فيتو» أن القرار يؤثر على خفض أسعار الكتكوت خلال الفترة المقبلة،مع زيادة المعروض منه وتحديدا في خلال من 45 يومًا إلى شهرين.

وأشار إلى أن سوق الدواجن تأثر بصدمة ارتفاع سعر الكتكوت إلى 45 جنيهًاـ بالرغم من أن تكلفة إنتاجه لا تزيد على 13 جنيهًا، ما ينذر بارتفاع أسعار الدواجن خلال الدورات الإنتاجية التي يتم طرحها في الأسواق بعد 45 يومًا.

أبقى البنك المركزي التونسي نسبة الفائدة دون تغییر عند مستوى 8 بالمائة.

وذكر المركزي التونسي في بيان له اليوم الأربعاء أنه تم استعراض التطورات الاقتصادیة والمالية الأخيرة على الصعیدین الدولي والوطني وتوقعات معدلات التضخم.

بحث طارق الجيوشي عضو مجلس إدارة غرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات ورئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة، تعزيز فرص التنمية وجذب رؤوس الأموال المحلية والعربية للاستثمار في المدينة، وذلك على هامش مشاركته في احتفالية اليوم الوطني للمملكة العربية السعودية، والتي أقيمت بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وجاءت مشاركة رئيس مجلس أمناء مدينة 6 أكتوبر الجديدة في الاحتفال باليوم الوطني السعودي، تلبيةً لدعوة تلقاها من سفير خادم الحرمين الشريفين لدى القاهرة، السفير صالح بن عيد الحصيني.

وناقش «الجيوشي»، سبل وآليات دعم الشراكة بين القطاع العام والخاص وفقًا لرؤية الدولة المصرية، لإنجاز خطط التنمية وتحقيق النهوض الاقتصادي.

وعقد رئيس مجلس الأمناء، عدة لقاءات مع عدد من رجال الأعمال العرب والمصريين، لاستعراض الفرص التنموية الاستثمارية في مدينة 6 أكتوبر الجديدة، لما تملكه من عدة مقومات واعدة، ومدعومة ببنية تحتية متكاملة، تمهد الأرض لإقامة المشروعات العملاقة.

سجلت أسعار الزيت الخام تباينًا في الأسواق، إذ ارتفع سعر زيت الصويا الخام والمكرر والمنزوع بنحو 1000 جنيه للطن، كما ارتفع سعر الأولين بنحو 500 جنيه، فيما استقر سعر كل من زيت الذرة، وعباد الشمس.

بلغ سعر طن زيت صويا خام نحو 48 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا منزوع نحو 49 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

بلغ سعر طن زيت صويا مكرر نحو 53 ألف جنيه، بارتفاع 1000 جنيه عن سعره السابق.

أعلنت فودافون مصر عن قيامها بإتاحة إرسال واستقبال المكالمات الدولية والتجوال مجانا من وإلى لبنان، ابتداء من غد الخميس 26 ديسمبر ولمدة 3 أيام.

وأوضحت فودافون مصر عبر صفحتها الرسمية بتطبيق فيسبوك ان ذلك حرصا منها على مساندة ودعم عملائها للاطمئنان على ذويهم فى ظل الأحداث الراهنة فى لبنان.

قال الدكتور محمد حمزة الحسيني الخبير الاقتصادي: إن المجتمع المصري يُصارع منذ أكثر من عامين في مواجهة طوفان الأسعار، ومنذ أن اتجهت مصر في ثمانينيات القرن الماضي إلى تحرير الأسعار والتوجه إلى الرأسمالية جعلت المواطن تحت رحمة التاجر.

وأضاف “الحسيني”، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “من القاهرة”، المذاع على قناة “النيل للأخبار”، أن التسعيرة الجبرية هي إحدى آليات الرقابة على الأسواق المرتبطة بالأنظمة الاشتراكية، والمعتمد على وضع تسعير جبري لكل سلعة تلتزم به الأسواق، ويتم تجريم عمليات البيع بما يُخالف ذلك.

أكد الدكتور علي عوف رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، أنه من المنتظر انتهاء أزمة الأدوية خلال الشهر المقبل، وفقا لما صرح به رئيس الوزراء.

وأكد “عوف” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة "صدى البلد": نشهد حاليا انفراجة كبيرة في توافر الأدوية بنسبة 80% في الوقت الحالي، خاصة توافر الأنسولين في المستشفيات الحكومية والصيدليات.

علق رجل الأعمال، المهندس نجيب ساويرس، على قرار عودة بطرس غالي، وزير المالية في عهد الرئيس مبارك، من الخارج للمشاركة في إدارة الاقتصاد المصري بقرار جمهوري.

وقال رجل الأعمال نجيب ساويرس في أول تعليق له على مشاركة يوسف بطرس غالي في إدارة اقتصاد مصر: "قرار صائب يوسف ضليع في الاقتصاد ونحن في أزمة… ممكن يساعد جدًا".

نظمت الغرفة التجارية للقاهرة برئاسة أيمن العشري ملتقى "تنمية ونفاذ الصادرات المصرية للأسواق الدولية" وذلك بالتعاون مع الاتحاد العربي للمُخلصين الجمركيين برئاسة الدكتور ممدوح الرفاعي والغرفة العربية البرازيلية، بمشاركة "إدارة التكامل الاقتصادي العربي بالأمانة العامة لجامعة الدول العربية - وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية - الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات - صندوق تنمية الصادرات المصرية - مصلحة الجمارك المصرية وحدة دعم المُصدرين والمُنتجين - البنك المركزي قطاع الشئون الإفريقية.