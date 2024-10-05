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اقتصاد

البريد ينفي وجود شراكة مع باي سكاي للحصول على رخصة بنك رقمي

البريد المصري، فيتو
البريد المصري، فيتو

نفى البريد المصري وجود أي شراكة أو تعاون مع شركة باي سكاي «PaySky» للحصول على رخصة بنك رقمي، مؤكدًا عدم وجود أي تعاون من أي نوع خلال الفترة المقبلة.

حقيقة تصريحات باى سكاي 

كانت قد تداولت تصريحات أدلى بها المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة باي سكاي "PaySky" عن دخول الشركة في شراكة مع البريد المصري للحصول على رخصة بنك رقمي خلال الفترة المقبلة. 

نفى البريد المصري 

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أضاف أنه سيتم الانتهاء من تجهيز المستندات المطلوبة بحلول ديسمبر المقبل تمهيدًا للتقدم بها إلى البنك المركزي المصري؛ الأمر الذي نفاه مصدر مسئول بالبريد المصري - جملة وتفصيلا - مؤكدًا أن ما ورد من تصريحات لا تمت للحقيقة بأي صلة.

 

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