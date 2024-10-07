الإثنين 07 أكتوبر 2024
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ملفات وحوارات

أخبار الحوادث اليوم، بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال، حيثيات إعدام سفاح التجمع، القبض على فنان شهير هارب من أحكام

هالة صدقي
هالة صدقي

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

تحقق الأجهزة الأمنية في بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال على مساعدتها.

جنايات القاهرة تودع حيثيات إعدام سفاح التجمع: منذ نعومة أظافره باحثًا عن الشهوة الجنسية الحرام


أودعت الدائرة 27 جنوب بـ محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم بالإعدام شنقا للمتهم كريم محمد سليم المعروف بـ “سفــاح التجمع”، في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات القطامية المقيدة برقم 1279 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.

إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى

 أصيب 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى، اليوم الاثنين، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر صادرة ضده  في قضايا نصب وتبديد.

أمن القاهرة يشن حملة على أوكار الكيف ويضبط مخدرات بـ4 ملايين جنيه (صور)

تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة، من ضبط عدد من العناصر الاجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 350 طربة حشيش و20 ألف قرص بـ 5 ملايين جنيه

  واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريات أمن "الغربية – الدقهلية - مطروح".

نص شهادة الطبيبة الشرعية في مقتل نجل سفير سابق بالشيخ زايد

كشفت شهادة الطب الشرعي تفاصيل مقتل نجل سفير سابق داخل كومبوند بالشيخ زايد لسرقته.

إحالة المتهمين في واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا إلى المحاكمة الجنائية

 أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة سحر اللاعب  مؤمن زكريا إلى المحاكمة الجنائية.

القبض على سائق أحد تطبيقات النقل الذكى تحرش بسيدة وابنتها في المعادي

 تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط قائد سيارة لقيامه بالتحرش لفظيًا بفتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" حال استقلالها السيارة صحبته بالقاهرة.

مؤمن زكريا في تحقيقات السحر المفبرك: أقنعوني إني معمولي عمل وخططوا لبيع الفيديو بـ5 ملايين جنيه

استمعت نيابة الخليفة إلى أقوال لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا فى واقعة السحر المفبرك.

نص أمر إحالة 21 متهما بالتخطيط لاستهداف أكمنة الشرطة في البحيرة

أحالت نيابة أمن الدولة 21 متهما بالتخطيط لاستهداف منشآت وأكمنة الشرطة في البحيرة إلي محكمة الجنايات.



 

 

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