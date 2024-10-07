أخبار الحوادث اليوم، بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال، حيثيات إعدام سفاح التجمع، القبض على فنان شهير هارب من أحكام

أخبار الحوادث اليوم، نشر قسم الحوادث على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار والقضايا المهمة التي تصدرت قائمة التغطية الإخبارية، ونالت اهتمام القراء.

تحقق الأجهزة الأمنية في بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال على مساعدتها.



أودعت الدائرة 27 جنوب بـ محكمة جنايات القاهرة حيثيات الحكم بالإعدام شنقا للمتهم كريم محمد سليم المعروف بـ “سفــاح التجمع”، في القضية رقم 3962 لسنة 2024 جنايات القطامية المقيدة برقم 1279 لسنة 2024 كلي القاهرة الجديدة.

أصيب 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى، اليوم الاثنين، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر صادرة ضده في قضايا نصب وتبديد.

تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة، من ضبط عدد من العناصر الاجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.

واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريات أمن "الغربية – الدقهلية - مطروح".

كشفت شهادة الطب الشرعي تفاصيل مقتل نجل سفير سابق داخل كومبوند بالشيخ زايد لسرقته.

أمرت النيابة العامة بإحالة المتهمين في واقعة سحر اللاعب مؤمن زكريا إلى المحاكمة الجنائية.

تمكنت أجهزة الأمن بالقاهرة، من ضبط قائد سيارة لقيامه بالتحرش لفظيًا بفتاة "تحمل جنسية إحدى الدول" حال استقلالها السيارة صحبته بالقاهرة.

استمعت نيابة الخليفة إلى أقوال لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا فى واقعة السحر المفبرك.

أحالت نيابة أمن الدولة 21 متهما بالتخطيط لاستهداف منشآت وأكمنة الشرطة في البحيرة إلي محكمة الجنايات.







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