نص أمر إحالة 21 متهما بالتخطيط لاستهداف أكمنة الشرطة في البحيرة

أحالت نيابة أمن الدولة 21 متهما بالتخطيط لاستهداف منشآت وأكمنة الشرطة في البحيرة إلي محكمة الجنايات.

وجاء في أمر الإحالة أن المتهمين الأول والثاني قاما بوضع المخطط الإرهابي، وصدرت تكليفات لقيادات التنظيم بالداخل بالتنفيذ، ونفاذا لذلك المخطط اضطلع المتهمان بتشكيل مجموعتين مسلحتين في الإسكندرية.

كما تولي المتهم الثالث مسئولية استقطاب عناصر الخلية عبر ضم المخالطين له من أعضاء الجماعة ، واستخدم في ذلك حسابه المسمى قسام عز الدين، وتولى مسئولية المجموعة الأولى المتهم الرابع، بينما تولى المتهم الثالث مسئولية المجموعة الأخرى التي ضمت من بين أعضائها 6 متهمين.



كما اضطلع المتهمان الثالث والرابع بعقد لقاءات للأعضاء بمقرات تنظيمية بمحافظة الإسكندرية لترسيخ عقيدة القتال لديهم، واعتمدت في تمويلها على أموال أمدهم بها المتهمون من الأول حتى الثالث لإنفاقها في شراء الأسلحة النارية، ومعلومات أمد بها المتهمون من السادس حتى الثالث عشر عن العديد من الأهداف الشرطية.

كما خطط المتهمون لاستهداف أفراد الشرطة في كمائن التوفيقية وحنيزه، ونقطتي شرطة الكفاح وست الأشراف، وبعض ضباط الشرطة بمديرية أمن البحيرة ومحال إقامتهم والمنشآت الحيوية والاقتصادية منها مركز بدر لتوزيع الكهرباء ومحولات حنيزة وخطوط الغاز الظاهرة بها وسيارات نقل الأموال ببنك التنمية الزراعي بمركز كوم حمادة بالبحيرة وبطاقات مزورة بياناتها وفرها المتهمان الرابع والسادس للحيلولة دون ضبطهم.