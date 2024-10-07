الإثنين 07 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

هالة صدقي
هالة صدقي

تحقق الأجهزة الأمنية في بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال على مساعدتها.

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى

وتقدمت  حسناء مساعدة الفنانة هالة صدقي، ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه الفنانة بخداعها، في إطار مشاركتها في برنامج "شكرا مليون".

بدأت القصة عندما تلقت اتصالًا من الفنانة هالة صدقي تطلب منها تجهيز غرفتها داخل المزرعة، لتكتشف لاحقًا أن هناك فريق تصوير وصل للمزرعة.

خلال التصوير، أخبرتها هالة صدقي بأنها ستربح مبلغ 150 ألف ريال سعودي، مما سيمكنها من سداد قرض عليها، بشرط التبرع بمبلغ صغير لشخص محتاج، إلا أنه بعد انتهاء التصوير، أخبرت حسناء أن المبلغ غير حقيقي، وتم إعطاؤها فقط 50 ألف جنيه.

وأوضحت حسناء أن علاقتها مع الفنانة انقطعت بعد الواقعة، وأضافت أن هالة أخبرتها أن باقي المبلغ سيذهب للتبرع لمستشفى أسوان للقلب. 

حسناء أشارت إلى أن هذا الحادث تسبب لها في مشكلات مع عائلتها، حيث أصبحت تتلقى عروض زواج بناءً على الاعتقاد الخاطئ بأنها حصلت على أكثر من مليون جنيه.

من جانبه قال محامى مقدمة البلاغ، بأن موكلته تعمل لدى الفنانة هالة صدقى، حيث قامت الفنانة باختيارها بالمشاركة فى برنامج “ شكرا مليون ”.

وأوضح بأن فكرة البرنامج يقوم على فكرة مساعدة بقيمة 150 ألف ريال سعودى لشخص مؤثر ويقوم الفنانة بتقديم حلقة مرة واحدة من الفنانيين بالوطن العربى.

وأضاف المحامى بأن موكلته بعد انتهاء البرنامج طلبت أن تحصل على المبلغ المالي فأخبرها البرنامج أن الأموال التي ظهرت خلال البرنامج  تستخدم للتصوير فقط، وقامت الفنانة بإعطائها جزءا بسيطا من المبلغ المالى فقط.

وتولت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

الأجهزة الأمنية النيابة العامة النصب والاحتيال الفنانة هالة صدقي

مواد متعلقة

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى

ضبط 28 ألفا و673 مخالفة مرورية خلال 24 ساعة

أمن القاهرة يشن حملة على أوكار الكيف ويضبط مخدرات بـ4 ملايين جنيه (صور)

ضبط مصنع لإنتاج مخدر الشابو فى حلوان

ضبط 4 أشخاص لسرقتهم المساكن والسيارات ومتعلقات المواطنين بالساحل والنزهة وقصر النيل

القبض على سائق أحد تطبيقات النقل الذكى تحرش بسيدة وابنتها في المعادي

ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 350 طربة حشيش و20 ألف قرص بـ 5 ملايين جنيه

الأكثر قراءة

بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

إسرائيل تكشف حقيقة استشهاد هاشم صفي الدين عقب استهدافه في غارة جوية

لجنة الكرة الجديدة في الزمالك تثير الجدل لـ 3 أسباب

بعد تسببه في انتشار موت الفجأة بين الشباب، جمال شعبان يكشف سر وباء العصر

تفاصيل اجتماع السيسي مع مدبولي ووزير المالية (فيديو)

أبو عبيدة يكشف مصير الأسرى ويوجه رسالة قاسية لقادة الاحتلال بشأن اغتيال هنية ونصر الله

ميدو: عرض قندوسي للبيع قرار سليم 100% رغم خسارة الأهلي ماديا

منوعات

المزيد

مشاهد مؤثرة تحت القصف الإسرائيلي، لبنانية ترفض النزوح من منزلها دون قمصان برشلونة

شاب صعيدي يقلد نصر الدين طوبار بالمترو يثير الدهشة، والنشطاء: فكرنا بجيل العمالقة (فيديو)

يستخدم فرشاة، تطوير روبوت قادر على الرسم بأسلوب الفنان التشكيلي

الكشف عن مخطوطات قديمة من مكتبة خان القرم

المزيد

خدمات

المزيد

تباين سعر الأرز بالأسواق اليوم الاثنين 7/10/2024

أسعار النحاس اليوم الإثنين

تعرف على أسعار النحاس بالسوق المحلي اليوم الاثنين

أحدث أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الاثنين

المزيد

انفوجراف

الاتهامات الموجهة لمرتكبي واقعة فبركة سحر مؤمن زكريا (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

شباب حول الرسول، عمير بن أبي وقاص "أصغر شهيد في الإسلام"

كيف اهتم الإسلام بتعليم الإنسان الآداب الراقية؟ الإفتاء توضح

الإفتاء: الاستعانة بذوي الخبرة وأهل الاختصاص في علاج الإدمان مطلوب شرعًا

المزيد
الجريدة الرسمية