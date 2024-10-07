بسبب برنامج شكرا مليون، تفاصيل بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال

تحقق الأجهزة الأمنية في بلاغ يتهم الفنانة هالة صدقي بالنصب والاحتيال على مساعدتها.

وتقدمت حسناء مساعدة الفنانة هالة صدقي، ببلاغ إلى قسم الشرطة تتهم فيه الفنانة بخداعها، في إطار مشاركتها في برنامج "شكرا مليون".

بدأت القصة عندما تلقت اتصالًا من الفنانة هالة صدقي تطلب منها تجهيز غرفتها داخل المزرعة، لتكتشف لاحقًا أن هناك فريق تصوير وصل للمزرعة.

خلال التصوير، أخبرتها هالة صدقي بأنها ستربح مبلغ 150 ألف ريال سعودي، مما سيمكنها من سداد قرض عليها، بشرط التبرع بمبلغ صغير لشخص محتاج، إلا أنه بعد انتهاء التصوير، أخبرت حسناء أن المبلغ غير حقيقي، وتم إعطاؤها فقط 50 ألف جنيه.

وأوضحت حسناء أن علاقتها مع الفنانة انقطعت بعد الواقعة، وأضافت أن هالة أخبرتها أن باقي المبلغ سيذهب للتبرع لمستشفى أسوان للقلب.

حسناء أشارت إلى أن هذا الحادث تسبب لها في مشكلات مع عائلتها، حيث أصبحت تتلقى عروض زواج بناءً على الاعتقاد الخاطئ بأنها حصلت على أكثر من مليون جنيه.

من جانبه قال محامى مقدمة البلاغ، بأن موكلته تعمل لدى الفنانة هالة صدقى، حيث قامت الفنانة باختيارها بالمشاركة فى برنامج “ شكرا مليون ”.

وأوضح بأن فكرة البرنامج يقوم على فكرة مساعدة بقيمة 150 ألف ريال سعودى لشخص مؤثر ويقوم الفنانة بتقديم حلقة مرة واحدة من الفنانيين بالوطن العربى.

وأضاف المحامى بأن موكلته بعد انتهاء البرنامج طلبت أن تحصل على المبلغ المالي فأخبرها البرنامج أن الأموال التي ظهرت خلال البرنامج تستخدم للتصوير فقط، وقامت الفنانة بإعطائها جزءا بسيطا من المبلغ المالى فقط.

وتولت النيابة العامة التحقيقات فى الواقعة لبيان ملابسات وظروف الواقعة.

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