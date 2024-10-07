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حوادث

هدد بالانتحار، القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر

القبض على فنان شهير
القبض على فنان شهير هارب من أحكام قضائية

ألقت الأجهزة الأمنية بالجيزة، القبض علي فنان شهير هارب من أحكام قضائية بأكتوبر صادرة ضده  في قضايا نصب وتبديد.

 هارب من أحكام قضائية 

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وتوصلت تحريات مباحث أكتوبر لموقع الفنان، وأثناء القبض عليه أصيب الفنان بحالة من الفزع واستمر في الصراخ وهدد بالانتحار من الطابق الثالث محل سكنه، إلا أن قوات تنفيذ الأحكام تمكنت من السيطرة عليه وتم ترحيله إلى مديرية أمن القاهرة بدائرة قسم الزاوية الحمراء لتنفيذ الأحكام.

وتلقت النيابة العامة في وقت سابق بلاغًا من مواطن ضد الفنان يتهمه فيه بالنصب والاحتيال عليه بمبلغ مالي يتجاوز 600 ألف جنيه.


ووفقًا للبلاغ، فقد أوهم المتهم الضحية بأنه مسؤول كبير بوزارة الثقافة ولديه علاقات مع شخصيات هامة وذات نفوذ، وأنه قادر على مساعدته في تخليص نزاعات قضائية.

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الأجهزة الأمنية بالجيزة قضايا نصب وتبديد مباحث اكتوبر هارب من احكام قضائية

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