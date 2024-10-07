ضبط 3 عناصر إجرامية بحوزتهم 350 طربة حشيش و20 ألف قرص بـ 5 ملايين جنيه
واصلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية جهودها لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة بنطاق مديريات أمن "الغربية – الدقهلية - مطروح".
وتمكنت عقب تقنين الإجراءات من ضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة مركز شرطة طنطا بالغربية، وبحوزته (200 طربة لمخدر الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - سلاح أبيض).
وضبط (عنصر إجرامى) بدائرة مركز شرطة بنى عبيد بالدقهلية، وبحوزته (150 طربة لمخدر الحشيش وزنت 15 كيلو جرام).
وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة السلوم بمطروح، وبحوزته (20 ألف قرص مخدر – 120 زجاجة مواد كحولية)، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـقرابة 5 مليون جنيه، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
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