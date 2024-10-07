مؤمن زكريا في تحقيقات السحر المفبرك: أقنعوني إني معمولي عمل وخططوا لبيع الفيديو بـ5 ملايين جنيه

استمعت نيابة الخليفة إلى أقوال لاعب النادي الأهلي السابق مؤمن زكريا فى واقعة السحر المفبرك.

وقال اللاعب: شاهدت صورتين مكتوب عليهما طلاسم بعد طلبى فى مقابر الإمام الشافعى، مشيرا إلى أن المتهمين حاولوا إقناعه بأنه معمول له عمل سفلى، وقام المتهمون بالتصوير وبيع الفيديو بـ5 ملايين جنيه.

وجاء نص التحقيقات في النيابة كالتالي:

عند مباشرة التحقيقات بمعرفة وكيل النائب العام بنيابة الخليفة، وبسؤاله عن بياناته قال اسمي مؤمن زكريا عباس الضاوي، والعمل لاعب كرة قدم سابق يحمل بطاقة رقم قومي…..

س: ما تفصيلات بلاغك؟

ج: اللي حصل أنا لقيت واحد قریب زوجتی اسمه مصطفى كلمها وقالها إن فيه واحد جارهم اسمه محمد إمام قاله إن فيه ناس لقوا عمل معمول المؤمن في المقابر عشان كان العمل معمول على صور بتاعتى وكمان كان فيه عروسة مربوطة من إيديها ورجليها ودبابيس وكان عليهم طلاسم وقالولى تعالى المقابر عشان تشوف العمل.

قالولي إحنا كنا بنحفر عشان نزرع صبار، وهناك لما وصلت قابلت الناس اللي المسكو وكان معاهم واحد عرب وهناك وروني الحاجة في ميه بملح والورق كان دايب في المية وكان فيه صورتين واحدة كبيرة وواحدة صغيرة عليها طلاسم وكان فيه عروسة مربوطة من الإيد والرجل كان مكتوب عليها طلاسم والورق كان مخطوط في الميه ودايب وبعد كده أخدنا العروسة وبقيت الورق، وده اللي حصل منهم.

وهناك كان فيه واحد بيصور الموضوع ده هناك من وقت ما أنا دخلت المقابر واستأذنته ميصورش ويمسح الصور ومحدش ينزل حاجة ولا ينشر حاجة، وبعد كده وجدت الصور متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي ونشر أخبار بوجودي بالمقابر، وهو ده كل اللي حصل.

وأضاف مؤمن زكريا، أنا رحت مقابر الإمام الشافعي، ومنشورة على مواقع التواصل الساعة 10 مساء، ويوم السبت لقيت المذيعة ريهام سعيد بتتكلم في الموضوع ده، وكان الموضوع ده أمام جار قرايب مراتي، وهو اللي تواصل مع مصطفى وكلم مراتي وقالتلي على ما بدر من المتهمين.

ولما روحت لقيتهم مطلعين الحاجة اللي بيقولوا إن معملولي عليها… العمل والعروسة حاطين الورق في ميه بملح، ولما رحت وروني فيديو للحاجة وهما بيطلعوها من المقابر عشان أبقى متأكد أنها فعلا كانت مدفونة في المقبرة.



س: ما هو دور كل منهم تحديدا؟



ج: أنا لما رحت لقيت محمد عمر كان واقف بيصور الواقعة أثناء حضوري بالمقابر ودون علمي ولما اكتشفت التصوير طلبت منه يمسح الصور والفيديوهات التي أخدها ومينشرهاش ولا يستخدمها وبعدها اكتشفت إنه نشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، وتم استضافته في برنامج ريهام سعيد ونشرها دون علمي وموافقتي بقصد التربح المالي والحصول على أموال مقابل التشهير بيا، والتربي رمضان محمد هو اللي يتغنى الله للي الحاجة مدفونة في المقابر وخطها في فيه بملح وجبت للبث الصور بتاعتي والعروسة مكتوب عليهم طلاسم والعروسة كانت مكثفة من الايد والرجل وفيه ورقة كان عليها طلاسم بس كانت دانية جوه الميه بقصد ابهامی بوجود عمل عمل مدفون بالمقابر وباقي الناس كانت واقفة اثناء وجودي بالمقابر وابن العربي بس انا مش عارف اسمه بالكامل كان موجود وقتها



س: من ايما تتهم المتهمين تحديدا ؟

ج: انا يتهمهم كلهم بالنصب والتشهير بيا على مواقع التواصل الاجتماعي عن طريق تكوين تشكيل عصابي وكان قصدهم ينصب عليا وتحصيل مبالغ مالية واستعمالهم الطرق احتيالية من خلال نشر الاخبار على مواقع التواصل الاجتماعي دون رضائي من أجل الحصول على مبالغ مالية من خلال تداول اخباري بمواقع التواصل الاجتماعي.



س: ماهي الطرق الاحتيالية التي قام المتهمين باستخدامها حياتك ؟

ج: هما اقنعونى انا معمولي عمل وطلبوا من الحضور للمقابر وطلعو قدامي صورتين ليا عليها طلاسم وعروسة مكتفة من الأبدي والارجل عليها طلاسم وورقة بها طلاسم قابلة داخل المياه وقاموا بالطاعة ونشر الأخبار على وسائل التواصل الاجتماعي وكذلك الفيديوهات من خلال برنامج ريهام سعيد وذلك بقصد التربح من مواقع التواصل الاجتماعي والبرامج مقابل نشر تلك الأخبار والصور والفيديوهات وتم عمل تسجيلات صوتية من خلال مداخلات مع الصحفيين متواحدة على مواقع التواصل الاجتماعي وتم نشر وإذاعة خير على لسان المذيعة ريهام سعيد بقيام المتهمين تصوير فيديو ثم اخفائه بغرض البيعة مقابل 5 مليون جنيه وذلك بخلاف ما تم نشرة واذاعته.



وكانت نيابة المقطم والخليفة الجزئية، حددت جلسة 8 أكتوبر لنظر أولى جلسات محاكمة المتهمين في القضية رقم 6904 لسنة 2024 جنح الخليفة، والمعروفة بفبركة سحر للاعب الأهلي السابق مؤمن زكريا.



وكانت النيابة العامة تلقت بلاغًا من لاعب كرة القدم السابق مؤمن زكريا، بأن المتهم الأول أذاع أخبارًا كاذبة عبر لقاءٍ تلفزيوني، تفيد عثوره والمتهمون الأربعة الآخرون على أعمال سحر تخصه بإحدى الجبانات بمنطقة الخليفة؛ مما ألقى الرعب في نفسه.

وباشرت النيابة العامة التحقيقات، حيث ثبت بسؤال الشاكي وذويه أن المتهمين اصطنعوا أعمال السحر وقاموا بدفنها بإحدى الجبانات، ثم أبلغوا أحد أقارب زوجته بعثورهم على تلك الأعمال وأطلعوه عليها.

وحينما توجه الشاكي لتلك الجبانة قاموا بتصويره بقصد استغلال مرضه وتحقيق مكاسب مالية من خلال إذاعة تلك الأخبار بوسائل الإعلام، وهو ما أيدته تحريات الشرطة، كما أسفر تقرير الفحص الفني لهواتف المتهمين عن وجود محادثات كتابية فيما بينهم تقطع بارتكابهم الواقعة.

وطالعت النيابة العامة محتوى اللقاء التلفزيوني فتبينت ظهور المتهم الأول مروجًا لتلك الإشاعات والأخبار، كما استجوبت المتهمين وأمرت بتقديمهم للمحاكمة الجنائية.

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