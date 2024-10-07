إصابة 17 شخصا في انقلاب ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى

أصيب 17 شخصا في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الإسكندرية الصحراوى، اليوم الاثنين، وعلى الفور انتقل رجال المرور وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ.



تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن الجيزة بلاغا يفيد بوقوع حادث مرورى بطريق إسكندرية الصحراوى أسفر عن مصابين.

وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وقوات الشرطة الي موقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث.

وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من السائق مما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق ونتج إصابة 17 شخصا، وقام مرفق الإسعاف بنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وجار رفع آثار الحادث واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.