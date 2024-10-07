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حوادث

أمن القاهرة يشن حملة على أوكار الكيف ويضبط مخدرات بـ4 ملايين جنيه (صور)

أمن القاهرة يشن حملة
أمن القاهرة يشن حملة على أوكار الكيف ويضبط مخدرات بـ 4 ملايي

تمكنت الأجهزة الامنية بالقاهرة، من ضبط عدد من العناصر الاجرامية بحوزتهم كميات من المواد المخدرة تقدر بنحو 4 ملايين جنيه.

 

كان مدير أمن القاهرة تلقى اخطارًا يفيد بضبط تشكيل عصابى مكون من (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسمى شرطة "المعصرة، حلوان" تخصصا فى تصنيع وإعداد وتجهيز مخدر الشادو وترويجه على عملائهما.

وعُثر بحوزتهما على  (4 كيلو جرام لنبات الشادو لمخدر – عدد من الأقراص والأدوات والأجهزة المستخدمة فى عملية التصنيع)، 

وضبط (سيدة ) بدائرة قسم شرطة المعصرة، وبحوزتها ( عدد من الأقراص المخدرة المتنوعة)، وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية")، وبحوزتهما (6 كيلو جرام من مخدر الحشيش).

 وتم ضبط (3 عناصر إجرامية "لأثنين منهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت  20 كيلو جرام - طبنجة معدلة وخزينه بداخلها عدد من الطلقات لذات العيار- بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار). 

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كما تم ضبط (عنصرين إجراميين "لأحدهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الزاوية، وعثر بحوزتهما على (1,100 كيلو جرام لمخدر الهيروين - سلاح أبيض - ميزان حساس).  

وضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة الموسكى، وبحوزتهما (كمية من مادة الاستروكس المخدر وزنت 4 كيلو جرام). 

كما تم ضبط (عنصرين إجراميين "لهما معلومات جنائية") بدائرة قسم شرطة دار السلام، وعثر بحوزتهما على (كمية لمخدر الأستروكس وزنت2,500 كيلو جرام).   
  
وضبط (عنصر إجرامى "له معلومات جنائية" – سيدة )  بدائرة قسم شرطة السلام ثان، وبحوزتهما (كمية من مخدر الحشيش وزنت  12 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات لذات العيار )، و(عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثالث، وبحوزتهما  (2 كيلو جرام لمخدر الحشيش - طبنجه صوت)، (عنصرين إجراميين) بدائرة قسم شرطة الشروق، وبحوزتهما (كمية لمخدر الحشيش وزنت كيلو جـــرام)، (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بـــدر، وبحوزته (19 كيلو جرام لمخدر الأفيون)، (عنصر إجرامى) بدائرة قسم شرطة بـــدر، وبحوزته (كيلو جرام لمخدر الحشيش).
 

كما تم ضبط (3 عناصر إجرامية)بدائرة قسم شرطة السلام أول، وبحوزتهم (كمية من مخدرى "الحشيش - الآيس" – عدد من السجائر مخلوط تبغها بالمواد المخدرة، سلاح أبيض، سيارة "بدون لوحات معدنية"). 

 

 وتقدر القيمة المالية للمضبوطات بحوالى (3,860 مليون جنيه تقريبًا)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

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