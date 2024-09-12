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حوادث

الإعدام لـ سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات (فيديو وصور)

سفاح التجمع، فيتو
سفاح التجمع، فيتو

 قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة سفاح التجمع المتهم بقتل 3 فتيات بالإعدام. 

وكشفت التحقيقات أن المتهم تيك توكر شهير يتابعه ما يقرب من 8 ملايين شخص، على حساب باسم "فونكس" لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه فئات عمرية صغيرة.


وأشارت التحقيقات إلى أن سفاح التجمع صاحب حساب «فونكس» على تيك توك يقدم من خلاله محتوى لتعليم اللغة الإنجليزية، وبين متابعيه على مواقع التواصل الاجتماعي يتصيد ضحاياه من ساقطات وفتيات ليل، ويمارس الرذيلة معهن وتعمد تصويرهن أثناء العلاقة ليحتفظ بالفيديوهات على هاتفه.

وكشف الفحص المبدئي لهاتف سفاح التجمع، احتواءه على عدد كبير من الفيديوهات مع فتيات الليل والضحايا مدونًا اسم كل ضحية على المقطع الخاص بها، وكان من بينهن رحمة 19 عامًا، إحدى الضحايا التي يحتفظ بصور ومقطع فيديو لها على هاتفه.

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محكمة جنايات القاهرة سفاح التجمع النيابة العامة

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