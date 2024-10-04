أخبار الفن اليوم، تفاصيل مثيرة في أزمة هالة صدقي ومساعدتها بسبب جائزة شكرا مليون، محمد رمضان يتعاقد علي فيلم جديد، عمرو دياب يستعد لحفل دبي

شهدت الساحة الفنية اليوم الجمعة العديد من الأحداث الفنية الهامة ومن أبرزهم كـ الأتي

كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خروج مساعدتها السابقة “حسناء” بتصريحات مفاجئة حول حصولها على مبلغ وقدره 150 ألف ريال على الهواء، من برنامج “شكرا مليون” في حلقة سابقة منذ شهور ظهرت فيها مع “هالة” واكتشفت أنها "راكور" وليست حقيقية.

وقالت هالة صدقي في تصريح خاص لـ"فيتو": إن حسناء كانت مساعدتها السابقة، وانقطعت علاقة العمل معها حاليا، وأنها تريد الشوشرة بتصريحاتها لا أكثر، مضيفة أنها تفاجأت بأن البرنامج يستخدم ريالات راكور من أجل التصوير، ثم يتم صرف المبلغ المتفق عليه بعد فترة.

وتابعت: أنا كنت عارفة ظروف حسناء، وعارفة أنها عليها قرض علشان كده خلتها ظهرت في البرنامج وكنت حابة أساعدها، وأصلا الفلوس اللي كانت هتاخدها كان جزء منها إعانة لناس محتاجة، مع العلم إني إديت من معايا لـ حسناء 100 ألف جنيه مصري وليس 50 ألفا كما ادعت، وباقي المبلغ من المفترض أن يذهب لأحد المستشفيات.

يعيش الفنان محمد رمضان ، حالة من الانتعاش الفني بالوقت الحالي، حيث أنه يواصل حاليا تصوير فيلمه الجديد أسد، بالإضافة إلى أنه تعاقد على فيلم جديد آخر لرواية لوكاندة بير الوطاويط.

فيلم محمد رمضان الجديد لرواية لوكاندة بير الوطاويط للكاتب أحمد مراد حيث أنه يستعد لتحويل الرواية إلى فيلم سينمائي ومن المقرر انطلاق التصوير قريبا.

يسجل الفنان بهاء سلطان الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي وأحمد داوود والمقرر عرضه قريبا.

والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

ينتظر الجمهور على قدم وساق انطلاق الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير Arabs got talent في موسمه السابع بعد غياب 5 سنوات.

وكشفت قناة mbc عن موعد انطلاق البرنامج والذي من المقرر عرض أولى حلقاته يوم 16 المقبل ويتم تصويره في المملكة العربية السعودية

ويحمل الموسم السابع من برنامج arabs got talent عددا من المفاجآت ومنهم انضمام باسم يوسف إلى لجنة التحكيم بجانب نجوى كرم وناصر القصبي.

يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا جديدا، مساء يوم 30 نوفمبر المقبل، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.

ومن المقرر أن يغني الهضبة باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة والتي يحبها جمهوره وعشاقه، كما يحضر مفاجآت مميزة خلال الحفل.

طرحت منصة "يانغو بلاي" الحلقة الثامنة من مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو".

خلال الحلقة يحل الفنان أمير كرارة، كضيف شرف حيث يجسد دور "ضاحي" الذي تقوده الظروف لمقابلة "ديبو" الذي يجسده الفنان محمد أنور.

ويتضح من الأحداث أن "ضاحي" الهارب من الزقازيق بسبب الديون، ليس الشخص الصحيح الذي يبجث عنه "ديبو".

وبجانب أمير كرارة، يظهر على مدار الحلقة السابعة والثامنة عدد من ضيوف الشرف.

أصدرت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بيانا تستنكر فيه ما ورد في مسلسل “تيتا زوزو” من عبارات تسيء إلى طلاب وأساتذة الكلية، حيث تم وصف خريجيها بشكل سلبي في وصف العازف بالآلاتي!

كما وصف المتقدم للكلية أنه فاشل !! مقارنة بالتحاقه بكليات أخرى سوف يكون ناجح !! في دعوة علنية من الكاتب وصناع المسلسل بان من يتقدم لكلية التربية الموسيقية هو شخص (( فاشل )).. هذا الوصف يمس بكرامة العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، ويقلل من شأن مؤسسة أكاديمية عريقة ساهمت في تطوير الموسيقى المصرية على مدى عقود.

أوضح البيان أن كلية التربية الموسيقية تعد من القلاع الفنية في مصر، مثل المعاهد المتخصصة الأخرى كالمعهد العالي للموسيقى العربية والمعهد العالي للكونسيرفتوار. وأضاف البيان أن خريجي الكلية يلعبون دورًا مهمًا في مجالات التدريس الموسيقي، تأليف الموسيقى التصويرية، والتوزيع الموسيقي، ويشاركون في النهوض بالمجتمع من خلال الفنون.

طالبت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال، والمحامية، كيم كارداشيان، بالإفراج عن الأخوين مينينديز، المدانين بقتل والدهما، ووالدتهما، وذلك في مقال جديد، كتبته لصالح شبكة إن بي سي نيوز.

وقالت كيم كارداشيان في المقال، “أنت تعتقد أنك تعرف قصة لايل وإريك مينينديز. كنت أعتقد بالتأكيد أنني أعرف: في عام 1989، أطلق الأخوان، اللذان يبلغان من العمر 21 و18 عامًا على التوالي، النار بوحشية على والديهما في منزلهما في بيفرلي هيلز وقتلهما. في عام 1996، بعد محاكمتين، حُكم عليهما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وكما هي الحال في كثير من الأحيان، فإن هذه القصة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه على السطح. قال الشقيقان إنهما تعرضا للإساءة الجنسية والجسدية والعاطفية لسنوات من قبل والديهما. ووفقًا لليل، بدأت الإساءة عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات فقط، وقال إريك إنه تعرض للاغتصاب من قبل والده لأكثر من عقد من الزمان. بعد سنوات من الإساءة والخوف الحقيقي على حياتهما، اختار إريك ولايل ما اعتقدا في ذلك الوقت أنه طريقهما الوحيد للخروج - طريقة لا يمكن تصورها للهروب من كابوسهما الحي”.

غادر 11 شخصًا من الجمهور، العرض الافتتاحي لفيلم الرعب "Terrifier 3"، من بينهم 9 أشخاص غادروا قاعة السينما، خلال المشهد الافتتاحي للفيلم بسبب وحشيته.

فيلم Terrifier 3، بطولة كلا من، لورين لافيرا، وسامانثا سكيفيدي، وإليوت فولام، وكريس جيريكو (بيرك)، وعدد من الوجوه الجديدة.

خرج حودة شيبة، نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن صمته للتعبير عن غضبه واستيائه لنشر البلوجر ياسر أحمد، صورة سيلفي له رفقة زوجته على متن الطائرة، وظهر خلالها أحمد شيبة نائمًا، وهو الأمر الذي أثار سخرية الجمهور بشكل كبير خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، قال حودة شيبة، في لايف عبر تيك توك: “فيه حد المفروض أنه مشهور ومراته برضة مشهورة كانوا رايحين قطر وأنا والدي كان رايح عشان عنده حفلة هناك وكان نايم في الطيارة من التعب عشان كان عنده شغل كتير في القاهرة.. الشاب اللي صور الصورة دي خفة دمه معدية كل الحدود”.