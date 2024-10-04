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ثقافة وفنون

كيم كارداشيان تطالب بالإفراج عن الأخوين مينينديز المتهمين بقتل والديهما

كيم كارداشيان، فيتو
كيم كارداشيان، فيتو

كيم كارداشيان، طالبت نجمة تلفزيون الواقع الأمريكي وسيدة الأعمال، والمحامية، كيم كارداشيان، بالإفراج عن الأخوين مينينديز، المدانين بقتل والدهما، ووالدتهما، وذلك في مقال جديد، كتبته لصالح شبكة إن بي سي نيوز.

وقالت كيم كارداشيان في المقال، “أنت تعتقد أنك تعرف قصة لايل وإريك مينينديز. كنت أعتقد بالتأكيد أنني أعرف: في عام 1989، أطلق الأخوان، اللذان يبلغان من العمر 21 و18 عامًا على التوالي، النار بوحشية على والديهما في منزلهما في بيفرلي هيلز وقتلهما. في عام 1996، بعد محاكمتين، حُكم عليهما بالسجن مدى الحياة دون إمكانية الإفراج المشروط. وكما هي الحال في كثير من الأحيان، فإن هذه القصة أكثر تعقيدًا مما تبدو عليه على السطح. قال الشقيقان إنهما تعرضا للإساءة الجنسية والجسدية والعاطفية لسنوات من قبل والديهما. ووفقًا لليل، بدأت الإساءة عندما كان يبلغ من العمر 6 سنوات فقط، وقال إريك إنه تعرض للاغتصاب من قبل والده لأكثر من عقد من الزمان. بعد سنوات من الإساءة والخوف الحقيقي على حياتهما، اختار إريك ولايل ما اعتقدا في ذلك الوقت أنه طريقهما الوحيد للخروج - طريقة لا يمكن تصورها للهروب من كابوسهما الحي”.

 

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كيم كارداشيان تزور القاتلين المدانين لايل وإريك مينينديز 

وزارت كيم كارداشيان، القاتلين المدانين لايل وإريك مينينديز، مؤخرا في سجن ريتشارد جيه دونوفان الإصلاحي في مقاطعة سان دييجو.

يذكر أن عددا كبيرا من المواطنين، طالبوا بالإفراج عن الأخوين مينينديز، منذ عرض مسلسل Monsters: The Lyle and Erik Menendez Story، على منصة نتفليكس، والذي يرصد قصة جريمتهما وقتلهما لوالديهما.

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