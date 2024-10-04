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ثقافة وفنون

عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في دبي 30 نوفمبر المقبل

بوستر حفل عمرو دياب،
بوستر حفل عمرو دياب، فيتو

يحيي النجم عمرو دياب حفلا غنائيا جديدا، مساء يوم 30 نوفمبر المقبل، بمدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة. 

حفل عمرو دياب في دبي 

ومن المقرر أن يغني الهضبة باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة والتي يحبها جمهوره وعشاقه، كما يحضر مفاجآت مميزة خلال الحفل. 

عمرو دياب 

وكان عمرو دياب أحيا مؤخرا حفل زفاف ابنة رجل الأعمال السوري باسل سماقية، الذي أقيم بسفح الأهرامات وحضره عدد كبير من نجوم الفن والمجتمع.

وكشف مصدر مقرب من الفنان عمرو دياب، أنه قرر اعتزال الغناء في الأفراح، بعد أزمة صفعه لأحد المعجبين، حاول التقاط صورة تذكارية معه أثناء غنائه بأحد الأفراح.

وأضاف المصدر أنه نظرًا للصداقة القوية التى تربط عمرو برجل الأعمال باسل سماقية، وافق على إحياء حفل زفاف ابنته بشكل استثنائي.

وحصل عمرو على مبلغ 100 ألف دولار أمريكي، وهو ما يقرب من خمسة ملايين جنيه، نظير الغناء بالحفل.

وقدم الهضبة فقرة غنائية مدتها ساعتان تقريبًا، بالرغم من أنه كان يغني بحفلات الزفاف فقرة غنائية مدتها خمسون دقيقة فقط.

وأوضح المصدر أن الهضبة كان يحصل على أجر قدره 60 ألف دولار نظير الغناء بالأفراح، ويعد هو المطرب الأعلى أجرًا في الوطن العربي، ورغم ذلك،  قرر اعتزال الغناء بالأفراح، وهو قرار اتخذه عدد كبير من النجوم من بينهم الفنانة شيرين عبد الوهاب وكاظم الساهر وآخرون.

أجر خيالي لـ عمرو دياب في إحياء حفل زفاف ابنة أحد رجال الأعمال

آخر فرح هعمله، تصريح مثير لـ عمرو دياب عن اعتزال الغناء بحفلات الزفاف

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