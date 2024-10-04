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ثقافة وفنون

نجل أحمد شيبة يعلن مقاضاة بلوجر شهير

شيبة ونجله
شيبة ونجله

خرج حودة شيبة، نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن صمته للتعبير عن غضبه واستيائه لنشر البلوجر ياسر أحمد، صورة سيلفي له رفقة زوجته على متن الطائرة، وظهر خلالها أحمد شيبة نائمًا، وهو الأمر الذي أثار سخرية الجمهور بشكل كبير خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، قال حودة شيبة، في لايف عبر تيك توك: “فيه حد المفروض أنه مشهور ومراته برضة مشهورة كانوا رايحين قطر وأنا والدي كان رايح عشان عنده حفلة هناك وكان نايم في الطيارة من التعب عشان كان عنده شغل كتير في القاهرة.. الشاب اللي صور الصورة دي خفة دمه معدية كل الحدود”.

 

@abu.abed11 #حودة_شيبة #لايف_حوده_شيبه #حودة_شيبة_الواجهه #عابد #تصاميم_عابد #اكسبلور #fyp ♬ الصوت الأصلي - ﮼عابد

وتابع حودة قائلًا: “أنت نزلت الصورة عندك على السوشيال ميديا والموضوع أنت ممكن تكون شايفة مضحك بس هو متشافش مضحك هو فيه محامي رفع عليك قضية أنت وزوجتك لأنك تعديت على الخصوصية ومش جدعنة ولا رجولة.. المحامين اللي شغالين معانا في المكتب خدوا الموضوع بجدية إزاي شخصية عامة يتصور وهو نايم”.

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التواصل الاجتماعي السوشيال ميديا الشعبي احمد شيبه خبار الحوادث المطرب الشعبي احمد شيبة

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