نجل أحمد شيبة يعلن مقاضاة بلوجر شهير

خرج حودة شيبة، نجل المطرب الشعبي أحمد شيبة، عن صمته للتعبير عن غضبه واستيائه لنشر البلوجر ياسر أحمد، صورة سيلفي له رفقة زوجته على متن الطائرة، وظهر خلالها أحمد شيبة نائمًا، وهو الأمر الذي أثار سخرية الجمهور بشكل كبير خلال مواقع التواصل الاجتماعي.

في هذا السياق، قال حودة شيبة، في لايف عبر تيك توك: “فيه حد المفروض أنه مشهور ومراته برضة مشهورة كانوا رايحين قطر وأنا والدي كان رايح عشان عنده حفلة هناك وكان نايم في الطيارة من التعب عشان كان عنده شغل كتير في القاهرة.. الشاب اللي صور الصورة دي خفة دمه معدية كل الحدود”.

وتابع حودة قائلًا: “أنت نزلت الصورة عندك على السوشيال ميديا والموضوع أنت ممكن تكون شايفة مضحك بس هو متشافش مضحك هو فيه محامي رفع عليك قضية أنت وزوجتك لأنك تعديت على الخصوصية ومش جدعنة ولا رجولة.. المحامين اللي شغالين معانا في المكتب خدوا الموضوع بجدية إزاي شخصية عامة يتصور وهو نايم”.