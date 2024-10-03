الفنون التشكيلية يفتتح معرض الفنان خالد حافظ بالإسكندرية

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن افتتاح الدكتور وليد قانوش لمعرض الفنان خالد حافظ يوم السبت الموافق 12 أكتوبر.

فكشف قطاع الفنون التشكيلة عن افتتاح معرض الفنان خالد حافظ يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024، وذلك فى تمام الساعة الـ 6 مساءً بقاعة حامد عويس في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 27 أكتوبر 2024، على أن تكون مواعيد العمل يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتي الساعة الـ 4 عصرًا عدا يومي الاثنين والجمعة.

الفنان خالد حافظ

عمل الفنان خالد حافظ كقوميسير لمعرض الفنون التشكيلية المصرية المقام في مدينة هافانا بكوبا في يوليو 2010، وكذلك لمهرجان الإبداع التشكيلى الخامس بصالون الشباب الثانى والعشرون عام 2011.

وتخرج الدكتور خالد حافظ من كلية الطب قسم طب وجراحة من جامعة الأزهر عام 1987، كما حصل على دراسات بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام 1989، كما أنه عمل كطبيب أمراض جلدية وتناسلية بمستشفى الحسين الجامعى.

وأقام حافظ العديد من المعارض الدولية والمحلية منها: صالون Marne La Vallee، وكتابات Ecritures، وصالون Montrouge بباريس، الإضافة إلى صالون بينالى هافانا الدولى الحادى عشر بكوبا، وشارك بالكرنفال الأول للفنون المرئية المعاصرة بالأكاديمية المصرية للفنون بروما مارس عام 2014، وكذلك معرض بعنوان “جسر القاهرة ونيويورك ” بجاليرى (سافيرا وفنتورا) بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.