الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

الفنون التشكيلية يفتتح معرض الفنان خالد حافظ بالإسكندرية

معرض الفنان خالد
معرض الفنان خالد حافظ، فيتو

أعلن قطاع الفنون التشكيلية عن افتتاح الدكتور وليد قانوش لمعرض الفنان خالد حافظ يوم السبت الموافق 12 أكتوبر.

فكشف قطاع الفنون التشكيلة عن افتتاح معرض الفنان خالد حافظ يوم السبت الموافق 12 أكتوبر 2024، وذلك فى تمام الساعة الـ 6 مساءً بقاعة حامد عويس في رحاب متحف الفنون الجميلة بالإسكندرية.

ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 27 أكتوبر 2024، على أن تكون مواعيد العمل يوميًا من الساعة الـ 9 صباحًا وحتي الساعة الـ 4 عصرًا عدا يومي الاثنين والجمعة.

الفنان خالد حافظ

عمل الفنان خالد حافظ كقوميسير لمعرض الفنون التشكيلية المصرية المقام في مدينة هافانا بكوبا في يوليو 2010، وكذلك لمهرجان الإبداع التشكيلى الخامس بصالون الشباب الثانى والعشرون عام 2011.

 وتخرج الدكتور خالد حافظ من كلية الطب قسم طب وجراحة من جامعة الأزهر عام 1987، كما حصل على دراسات بالقسم الحر بكلية الفنون الجميلة قسم تصوير عام 1989، كما أنه عمل كطبيب أمراض جلدية وتناسلية بمستشفى الحسين الجامعى. 

وأقام حافظ العديد من المعارض الدولية والمحلية منها: صالون Marne La Vallee، وكتابات Ecritures، وصالون Montrouge بباريس، الإضافة إلى صالون بينالى هافانا الدولى الحادى عشر بكوبا، وشارك بالكرنفال الأول للفنون المرئية المعاصرة بالأكاديمية المصرية للفنون بروما مارس عام 2014، وكذلك معرض بعنوان “جسر القاهرة ونيويورك ” بجاليرى (سافيرا وفنتورا) بنيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية.

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

قطاع الفنون التشكيلية الدكتور وليد قانوش الفنان خالد حافظ خالد حافظ الفنون التشكيلية

الأكثر قراءة

قتله بمقص، مباحث الأقصر تحل لغز العثورعلى جثة شاب بالزراعات

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

الإمارات: إلغاء رحلات الطيران إلى 3 دول عربية يومي 4 و5 أكتوبر

بعد زيادة أسعار الشرائح، 6 نصائح من الكهرباء للتوفير في الفاتورة الشهرية

كولر يؤجل قراره بشأن تواجد محمد رمضان على دكة الأهلي

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

البيئة: منع إعادة تدوير زيوت الطعام المستعملة وتداولها في السوق السوداء

إعلام عبري: حدث خطير في الشمال وطائرات مروحية تهرع إلى حدود لبنان

منوعات

المزيد

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

ارتفاع عدد ضحايا إعصار "هيلين" بالولايات المتحدة لـ 191 شخصا

توقعات بتحقيق فيلم "Joker: Folie à Deux" إيرادات افتتاحية تصل إلى 140 مليون دولار

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

المزيد

انفوجراف

أكشن ورومانسي وشعبي.. مسلسلات رمضان 2025 (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما هو شرط رضا اليهود والنصارى عن المسلمين؟ الشعراوي يرد (فيديو)

تفسير رؤية البقرة بالمنام وعلاقتها بالاستقرار والأمان في الحياة

ما الفرق بين "يا ربنا" و"يا الله"؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية