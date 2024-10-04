الجمهور يغادر العرض الافتتاحي لفيلم الرعب Terrifier 3 لهذا السبب

غادر 11 شخصًا من الجمهور، العرض الافتتاحي لفيلم الرعب "Terrifier 3"، من بينهم 9 أشخاص غادروا قاعة السينما، خلال المشهد الافتتاحي للفيلم بسبب وحشيته.

أبطال فيلم Terrifier 3

فيلم Terrifier 3، بطولة كلا من، لورين لافيرا، وسامانثا سكيفيدي، وإليوت فولام، وكريس جيريكو (بيرك)، وعدد من الوجوه الجديدة.

قصة فيلم Terrifier 3

قصة فيلم Terrifier 3، تدور بعد النجاة من مذبحة Art the Clown's Halloween، حيث تكافح "سيينا" وشقيقها من أجل إعادة بناء حياتهما المحطمة، مع اقتراب موسم العطلات، ويحاولان احتضان روح عيد الميلاد وترك أهوال الماضي خلفهما، ولكن عندما يشعران بالأمان، يعود آرت مرة أخرى، ويعمل على تحويل فرحة العطلة إلى كابوس جديد.