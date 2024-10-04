باسم يوسف بديل علي جابر، مفاجآت غير متوقعة بالموسم السابع من Arabs Got Talent

ينتظر الجمهور على قدم وساق انطلاق الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير Arabs got talent في موسمه السابع بعد غياب 5 سنوات.

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011.

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

وتدور حلقات البرنامج بشكل عام على صعود المتسابقين على المسرح لتقديم مواهبهم على الهواء مباشرة، والبرنامج مقسم إلى أربع مراحل المرحلة الأولى مرحلة المقابلات وتجارب الأداء، والمرحلة الثانية مرحلة التشاورات، والثالثة مرحلة النصف نهائيات، وأخيرا المرحلة النهائية.

ومن أبرز المواهب التي شاركت في برنامج Arabs Got Talent هي ثناء حفيدة أم كلثوم، وكانت مفاجئة للبعض.

الموسم السابع من برنامج Arabs got talent

وعقب الإعلان عن الموسم السابع من البرنامج وتحديد موعد عرضه تفاجأ الجمهور بمشاركة باسم يوسف في هذا الموسم كعضو لجنة تحكيم للمرة الأولى.

وتساءل المتابعون عن سر غياب علي جابر عن الموسم الجديد، وهذا ما كشفه نجله في تصريحات تلفزيونية.

وقال نجل علي جابر إن والده تعرض لوعة صحية وأصيب بنزيف بالمخ بالإضافة إلى دخوله في غيبوبة إلى عدة أيام أدت إلى غيابه عن هذ الموسم.

موعد انطلاق برنامج Arabs got talent

وكشفت قناة mbc عن موعد انطلاق البرنامج والذي من المقرر عرض أولى حلقاته يوم 16 المقبل ويتم تصويره في المملكة العربية السعودية.

برنامج Arabs got talent

ويحمل الموسم السابع من برنامج arabs got talent عددا من المفاجآت ومنهم انضمام باسم يوسف إلى لجنة التحكيم بجانب نجوى كرم وناصر القصبي.