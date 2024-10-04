الجمعة 04 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

باسم يوسف بديل علي جابر، مفاجآت غير متوقعة بالموسم السابع من Arabs Got Talent

مفاجآت Arabs Got
مفاجآت Arabs Got Talent، فيتو

ينتظر الجمهور على قدم وساق انطلاق الموسم السابع من برنامج اكتشاف المواهب الشهير Arabs got talent في موسمه السابع بعد غياب 5 سنوات. 

برنامج Arabs Got Talent

برنامج Arabs Got Talent يتمتع بشهرة واسعة في الوطن العربي وهو النسخة العربية من البرنامج البريطاني الشهير britanis got talent، منذ انطلاق عرضه للمرة الأولى في عام 2011. 

وهو برنامج ترفيهي يعتمد على اكتشاف المواهب في المجالات المختلفة، ويكون هناك منافسة بين المشاركين على الفوز بالجائزة الكبرى، وهي تختلف من موسم لآخر، وكانت جائزة الموسم الأول 500 ألف ريال سعودي وسيارة فارهة.

 

 

وتدور حلقات البرنامج بشكل عام على صعود المتسابقين على المسرح لتقديم مواهبهم على الهواء مباشرة، والبرنامج مقسم إلى أربع مراحل المرحلة الأولى مرحلة المقابلات وتجارب الأداء، والمرحلة الثانية مرحلة التشاورات، والثالثة مرحلة النصف نهائيات، وأخيرا المرحلة النهائية. 

ومن أبرز المواهب التي شاركت في برنامج Arabs Got Talent هي ثناء حفيدة أم كلثوم، وكانت مفاجئة للبعض.

الموسم السابع من برنامج  Arabs got talent

وعقب الإعلان عن الموسم السابع من البرنامج وتحديد موعد عرضه تفاجأ الجمهور بمشاركة باسم يوسف في هذا الموسم كعضو لجنة تحكيم للمرة الأولى. 

وتساءل المتابعون عن سر غياب علي جابر عن الموسم الجديد، وهذا ما كشفه نجله في تصريحات تلفزيونية.

وقال نجل علي جابر إن والده تعرض لوعة صحية وأصيب بنزيف بالمخ بالإضافة إلى دخوله في غيبوبة إلى عدة أيام  أدت إلى غيابه عن هذ الموسم. 

موعد انطلاق برنامج Arabs got talent

وكشفت قناة mbc عن موعد انطلاق البرنامج والذي من المقرر عرض أولى حلقاته يوم 16 المقبل ويتم تصويره في المملكة العربية السعودية.

برنامج Arabs got talent

ويحمل الموسم السابع من برنامج arabs got talent عددا من المفاجآت ومنهم انضمام باسم يوسف إلى لجنة التحكيم بجانب نجوى كرم وناصر القصبي. 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

arabs good talent برنامج arabs good talent Arabs Got Talent برنامج arabs got talent

الأكثر قراءة

الأهلي بجوار الكبار، الكاف يكشف تصنيف الأندية قبل قرعة دوري أبطال أفريقيا

الأهلي يحيل القندوسي للشئون القانونية بسبب تصريحاته الأخيرة

الدوري الإيطالي، نابولي يتعادل مع كومو 1ـ1 في الشوط الأول

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

لاعبة الزمالك بعد الخسارة أمام الأهلي: ارفعوا وشكم من الأرض كنا الأفضل (فيديو)

150 ألف ريال، تفاصيل مثيرة حول أزمة هالة صدقي ومساعدتها بسبب جائزة شكرا مليون

جيش الاحتلال: مؤشرات متزايدة على مقتل المرشح لخلافة حسن نصر الله

تحذير من هذه الظاهرة الجوية غدا السبت

منوعات

المزيد

لا تبكوا علي ولا تصرخوا على أخي، وصية طفلة فلسطينية قبل استشهادها (صور)

داخل الحرم الجامعي، طالب أردني يقتل أستاذه عقب خروجه من المسجد

البراد الألومنيوم، صناعة حرفية من روائح الزمن الجميل (فيديو وصور)

«ممر كوداك» قبلة السائحين بوسط القاهرة (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار الشوفان في الأسواق مساء اليوم الجمعة 04- 10-2024

سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الجمعة 4-10-2024

استقرار سعر الأرز اليوم الجمعة بالأسواق

أسعار العدس مساء اليوم الجمعة 04- 10- 2024 في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد مباريات ليفربول المتبقية خلال شهر أكتوبر 2024 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

المواطن والأوقات التي يكره فيها الصلاة علي النبي

تفسير حلم الهروب من الأسد فى المنام وعلاقته بالتغلب على المصاعب

لماذا لجأ الفتية إلى الكهف ولم يذهبوا لبلد آخر؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية