وفاة نجل الفنان خضر حسن

أعلن الفنان التشكيلي خضر حسن، وفاة نجله عبد الرحمن، وذلك عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”.

في هذا السياق، حرص الفنان هشام المليجي، على نعي نجل خضر حسن، حيث كتب عبر حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص العزاء لصديقي الغالي الفنان خضر حسن.. رحم الله عبد الرحمن من عذاب الدنيا والآخرة.. كان الله في عونكم وألهمكم الصبر والسلوان.

يذكر أن الفنان خضر حسن، هو عضو نقابة الصحفيين، وعضو الجمعية المصرية للكاريكاتير، وعضو اتحاد الكاريكاتير العالمى «الفيكو»، وعضو الاتحاد العربى للصحفيين الشبان، وحاصل على المركز الأول كأحسن رسام كاريكاتير محترف لعام 2014 من نقابة الصحفيين، وحاصل على الجائزة الكبرى فى مهرجان رومانيا الدولى للبورتريه فى دورته الـ100 لعام 2016، وحاصل أيضًا على المركز الأول فى مسابقة ماعت لحقوق الإنسان لعام 2017، وجائزة التميز الصحفى فى الكاريكاتير من نقابة الصحفيين عام 2018، بالإضافة إلى جائزة كتارا فى الكاريكاتير، وجائزة وزارة الثقافة.

كما حصل «حسن»، على درع التكريم من مؤسسة الأهرام ككاتب مقال ورسام وبعض شهادات التكريم والدروع من بعض الجامعات المصرية والسفارات الأجنبية، بجانب مشاركته في العديد من المعارض المصرية والعالمية، وإقامة العديد من الورش الفنية، كما تُنشر بورتريهاته في العديد من الصحف المصرية.