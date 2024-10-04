هالة صدقي تصور مسلسل إش إش مع مي عمر في رمضان 2025
تشارك الفنانة هالة صدقي في بطولة مسلسل إش إش للفنانة مي عمر تحت قيادة المخرج محمد سامي والذي من المقرر عرضه في رمضان 2025.
مسلسل إش إش
وقالت الفنانة هالة صدقي في تصريح خاص لفيتو إنها تصور بالوقت الحالي مشاهدها في مسلسل إش إش لمي عمر والذي يعرض في رمضان 2025.
وتجسد الفنانة هالة صدقي شخصية خالة "إش إش" مى عمر ضمن أحداث العمل الذى يحمل نفس اسم الشخصية التي تقدمها، ومن المقرر عرضه خلال سباق رمضان المقبل.
تفاصيل مسلسل أش أش لمي عمر
وخلال أحداث مسلسل "إش إش" يطلب ماجد المصري الذي يجسد شخصية معلم الزواج من "إش إش" مى عمر، لكنها ترفض الزواج منه، وتبدأ المشاكل بينهما.
مسلسل "إش إش" من بطولة مي عمر وهالة صدقي وماجد المصري وشيماء سيف وانتصار وعلاد مرسي ومحمد الشرنوبي وادوارد وطارق النهري وعصام السقا وإيهاب فهمي ودينا، والعمل من تأليف مهاب طارق ومحمد سامي وإخراج محمد سامي.
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