التربية الموسيقية تستنكر ما حدث في مسلسل “تيتا زوزو”

أصدرت كلية التربية الموسيقية بجامعة حلوان، بيانا تستنكر فيه ما ورد في مسلسل “تيتا زوزو” من عبارات تسيء إلى طلاب وأساتذة الكلية، حيث تم وصف خريجيها بشكل سلبي في وصف العازف بالآلاتي!

كما وصف المتقدم للكلية أنه فاشل !! مقارنة بالتحاقه بكليات أخرى سوف يكون ناجح !! في دعوة علنية من الكاتب وصناع المسلسل بان من يتقدم لكلية التربية الموسيقية هو شخص (( فاشل )).. هذا الوصف يمس بكرامة العاملين والطلاب وأعضاء هيئة التدريس في الكلية، ويقلل من شأن مؤسسة أكاديمية عريقة ساهمت في تطوير الموسيقى المصرية على مدى عقود.

أوضح البيان أن كلية التربية الموسيقية تعد من القلاع الفنية في مصر، مثل المعاهد المتخصصة الأخرى كالمعهد العالي للموسيقى العربية والمعهد العالي للكونسيرفتوار. وأضاف البيان أن خريجي الكلية يلعبون دورًا مهمًا في مجالات التدريس الموسيقي، تأليف الموسيقى التصويرية، والتوزيع الموسيقي، ويشاركون في النهوض بالمجتمع من خلال الفنون.

البيان أيضًا سلّط الضوء على أهمية الموسيقى في الأعمال الدرامية، حيث لا يمكن لأي مسلسل أو فيلم أن يخلو من الموسيقى التصويرية، التي تضفي على المشاهد قوة إضافية من التأثير وتجعل القصة أكثر وضوحًا للمشاهد. وفي المقابل، الحفلات الموسيقية لا تحتاج إلى نص درامي، لأن الموسيقى بحد ذاتها وسيلة قوية للتعبير وقادرة على توصيل ما تريده للمستمع دون الاستعانة بفن آخر، وما يثير حفيظة الممثل مسمى مشخصاتي، وكلها مسميات قديمة عفى مر عليها عقود من الزمن نتحفظ على ذكرها في مسلسلات إنتاج 2024، كان الأحرى بالكاتب عدم ذكر اسم الكلية، ولن نعتبر رد الطرف الآخر في الحوار في هذا المشهد تحديدا بقولها:- بأن العازفين هم موسيقيين هو رد كاف وواف علي تلك الاهانه، لأنه غير مناسب تماما مع تلك الطعنة التي سددت لجميع أعضاء هيئة التدريس والعاملين بها. السؤال هنا:- كيف يتم الإساءى إلى مهنة العازف الذي تحتاجه الأعمال الدرامية ((من افلام سينمائيه ومسلسلات ومسرح )) ويدخل ضمن عناصرها؟! بل وتكتب اسماء العازفين في تتر النهايه للمسلسل والفيلم السينمائي، ماهذا التناقض الفج!!!

أخيرًا، دعا البيان إلى تكاتف العاملين في المجال الفني وعدم السخرية من بعضنا البعض، خصوصًا في ظل التقدم الذي تشهده مصر في مختلف المجالات تحت القيادة السياسية الحكيمة الرشيدة.