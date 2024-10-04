150 ألف ريال، تفاصيل مثيرة حول أزمة هالة صدقي ومساعدتها بسبب جائزة شكرا مليون

كشفت الفنانة هالة صدقي، تفاصيل ما أثير خلال الساعات القليلة الماضية، بعد خروج مساعدتها السابقة “حسناء” بتصريحات مفاجئة حول حصولها علي مبلغ وقدره 150 ألف ريال على الهواء، من برنامج “شكرا مليون” في حلقة سابقة منذ شهور ظهرت فيها مع “هالة” واكتشفت أنها “ ”راكور" وليست حقيقية.

أزمة هالة صدقي مع مساعدتها

وقالت هالة صدقي في تصريح خاص لـ"فيتو" أن حسناء كانت مساعدتها السابقة، وانقطعت علاقة العمل معها حاليا، مؤكدة أنها تريد الشوشرة بتصريحتها لا أكثر، مضيفة:" أتفاجئنا من البرنامج، وأنا كنت عارفة ظروف حسناء، وعارفة أنها عليها قرض فظهرت في البرنامج وكنت حابة أساعدها، وأصلا الفلوس اللي كانت هتاخدها كانت جزء منها أعانة لناس محتاجة، ومع ذلك حسناء حصلت على 100 ألف جنيه وليس 50 ألفا كما أدعت، وباقي المبلغ من المفترض أن يذهب لأحد المستشفيات.

وأضافت هالة صدقي:" وأنا لحد دلوقتي مسافرتش اخد الفلوس من البرنامج علشان عندي تصوير حاليا، وطلعت فلوس المساعدات مني شخصيا.