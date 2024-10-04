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ثقافة وفنون

أمير كرارة مفاجأة الحلقة الثامنة من مسلسل "ديبو"

مسلسل ديبو؛ فيتو
مسلسل ديبو؛ فيتو

طرحت منصة "يانغو بلاي" الحلقة الثامنة من مسلسل الرعب الكوميدي "ديبو".

 

خلال الحلقة يحل الفنان أمير كرارة، كضيف شرف حيث يجسد دور "ضاحي" الذي تقوده الظروف لمقابلة "ديبو" الذي يجسده الفنان محمد أنور.

 

ويتضح من الأحداث أن "ضاحي" الهارب من الزقازيق بسبب الديون، ليس الشخص الصحيح الذي يبجث عنه "ديبو".

 

وبجانب أمير كرارة، يظهر على مدار الحلقة السابعة والثامنة عدد من ضيوف الشرف.

 

وسبق وأن شارك في الحلقات التي طرحت خلال الفترة الماضية ضيوف شرف آخرين هم زينة، وأكرم حسني، وإياد نصار، ومصطفى غريب، محمد ثروت، شيماء سيف، عبد الباسط حمودة، مصطفى حجاج، وظهر كلا المطربين في دويتو غنائي بعنوان "السهرة صباحي".

يشار إلى أن مسلسل "ديبو"، مكون من 12 حلقة يشارك في بطولتها بجانب محمد أنور، العديد من النجوم وضيوف الشرف أبرزهم زينة، مصطفى غريب، هالة فاخر، محمد محمود، إيمان السيد، سارة الشامي، أمجد الحجار، رشدي الشامي، أحمد عبد الحميد، محمد عبد العظيم، الطفلة ريما مصطفى.

 

مسلسل ديبو

 

مسلسل "ديبو" من إخراج أحمد عبد الوهاب، وتأليف إيهاب بليبل، وتدور أحداث المسلسل في إطار تشويقي كوميدي حول شاب مستهتر يدعى "ديبو" يضطر للعمل في أحد الفنادق من خلال مكتب توظيف لسداد ديونه ليكتشف فيما بعد أنه خاص بالحيوانات لتنقلب الأحداث رأسا على عقب.

 

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