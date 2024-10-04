انتعاشة قوية لمحمد رمضان في السينما بـ فيلم أسد ورواية لوكاندة بير الوطاويط (صور)

يعيش الفنان محمد رمضان ، حالة من الانتعاش الفني بالوقت الحالي، حيث أنه يواصل حاليا تصوير فيلمه الجديد أسد، بالإضافة إلى أنه تعاقد على فيلم جديد آخر لرواية لوكاندة بير الوطاويط.

فيلم محمد رمضان

فيلم محمد رمضان الجديد لرواية لوكاندة بير الوطاويط للكاتب أحمد مراد حيث أنه يستعد لتحويل الرواية إلى فيلم سينمائي ومن المقرر انطلاق التصوير قريبا.

ومن ناحية أخري يواصل الفنان محمد رمضان تصوير فيلمه الجديد أسد والذي من المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

قصة فيلم محمد رمضان الجديد

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، وأحداث العمل تعود لعصر المماليك.

وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج العالمي خالد دياب.

أبطال فيلم أسد

يشارك في فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.