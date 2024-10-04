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ثقافة وفنون

بهاء سلطان يحضر لأغنية فيلم "الهوى سلطان" مع عزيز الشافعي ومنة القيعي (صور)

بهاء سلطان وعزيز
بهاء سلطان وعزيز الشافعي ومنة القيعي

يسجل  الفنان بهاء سلطان الأغنية الدعائية لفيلم الهوى سلطان بطولة منة شلبي وأحمد داوود والمقرر عرضه قريبا.

أغنية بهاء سلطان لفيلم الهوى سلطان 

والأغنية من كلمات منة عدلي القيعي ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي نادر حمدي.

وكانت كشفت الشركة المنتجة عن البوستر التشويقي لفيلم الرومانسي الجديد «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي وأحمد داود، وذلك استعدادًا  لعرضه قريبًا في مصر ومختلف الدول العربية. 

قصة فيلم الهوى سلطان


وتدور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه ثلاثة مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ “سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان” في إطار درامي رومانسي لايت.

وتلعب منة شلبي شخصية جديدة تُدعى “سارة” وهي موظفة حكومية تعاني من عقدة الارتباط بسبب زواج والدها الذي يجسد دوره الفنان الكبير “عماد رشاد” من امرأة أخرى غير والدتها، ومع حملها تلك العقدة التي تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف مهندس يُدعى “على” الذي يجسد دوره أحمد داوود، وهو ما  يغير مجرى حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج.

ويشارك بالفيلم إلى جانب منة شلبي، وأحمد داوود  العديد من الأسماء الفنية الشابة كــ أحمد خالد صالح، جيهان الشمشرجي، إضافةً لسوسن بدر وعماد رشاد، الفيلم من تأليف وتوقيع المخرجة هبة يسري.

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