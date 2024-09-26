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ثقافة وفنون

قصة وأبطال فيلم الرومانسية الجديد «الهوى سلطان»

الهوى سلطان. فيتو
الهوى سلطان. فيتو

كشفت الشركة المنتجة عن البوستر التشويقي لفيلم الرومانسي الجديد «الهوى سلطان» بطولة منة شلبي وأحمد داود، وذلك استعدادًا  لعرضه قريبًا في مصر ومختلف الدول العربية. 

قصة فيلم الهوى سلطان


وتتمحور أحداث فيلم “الهوى سلطان” الذي تم تغيير اسمه ثلاثة مرات من “قاعة الأوركيد” ثم لـ “سارة وعلى” حتى استقر على “الهوى سلطان” في إطار درامي رومانسي لايت.

وتلعب منة شلبي شخصية جديدة تُدعى “سارة” وهي موظفة حكومية تعاني من عقدة الارتباط بسبب زواج والدها الذي يجسد دوره الفنان الكبير “عماد رشاد” من امرأة أخرى غير والدتها، ومع حملها تلك العقدة التي تشكلت بداخلها تجاه جميع الرجال تصادف مهندس يُدعى “على” الذي سيجسد دوره أحمد داوود، وهو ما  يغير مجري حياتها ورؤيتها للحياة ونظرياتها عن الحب والزواج.

ويشارك بالفيلم إلى جانب منة شلبي، وأحمد داوود  العديد من الأسماء الفنية الشابة كــ أحمد خالد صالح، جيهان الشمشرجي، إضافةً لسوسن بدر وعماد رشاد، الفيلم من تأليف وتوقيع المخرجة هبة يسري.

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