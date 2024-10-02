محمد رمضان ينتهى من تصوير 50% من فيلم أسد

انتهى الفنان محمد رمضان من تصوير ما يقرب من 50% من أحداث فيلمه الجديد “أسد”، المقرر عرضه خلال عام 2025، ويتم التصوير حاليًا داخل الحي الفرعوني بمدينة الإنتاج الإعلامي.

قصة فيلم محمد رمضان الجديد

ويلعب محمد رمضان خلال أحداث الفيلم شخصية علي الفارسي الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280، وأحداث العمل تعود لعصر المماليك.

وتم تدريب محمد رمضان بشكل كبير على تجسيد هذه الشخصية التاريخية، وكيف كان يتصرف الأبطال خلال ذلك العصر، وتعتبر هذه المرة الأولى التي يتعاون فيها محمد رمضان مع المخرج العالمي خالد دياب.

أبطال فيلم أسد

يشارك في فيلم أسد، محمد رمضان، ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبدالحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج، والفيلم من تأليف وإخراج محمد دياب.