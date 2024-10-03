أخبار الفن اليوم: تيسير فهمي تعلق على شائعة وفاتها.. بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي.. ومهرجان الإسكندرية يحتفي بتاريخ لطفي لبيب

شهدت الساحة الفنية اليوم الخميس العديد من الأخبار الهامة من أبرزها تعليق الفنانة تيسير فهمي على شائعة وفاتها.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

أثارت الفنانة تيسير فهمي، قلق الجمهور بعد انتشار شائعات وفاتها، منذ قليل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كشفت منصة شاهد عن بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي.

تواصل الفنانة مى سليم تصوير أحداث دورها في مسلسل “روج أسود”، والذى تلعب خلاله شخصية فتاة من أسرة بسيطة تسكن في حى شعبي، ولها خلافات كثيرة مع زوجها جعلتها تنفصل عنه، ولم تحصل على أى شىء منه، فتضطر إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة كى تحصل على حقوقها.

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأحداث الدامية التي تشهدها بلدها لبنان في الوقت الحالي.

انضمت الفنانة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وتقدم ياسمينا خلال المسلسل دور شيماء، وقد بدأت بالفعل تصوير مشاهدها.

نظمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول حوض البحر الأبيض المتوسط، برئاسة الناقد الفني الأمير أباظة، ندوة إحتفاءً بتاريخ الفنان الكبير لطفي لبيب ضمن فعاليات الدورة الأربعين للمهرجان، والتي أقيمت في إحدى قاعات المعمورة شرق الإسكندرية، وأدارها الناقد السينمائي أحمد سعد الدين وبمشاركة الفنانة القديرة سلوى محمد علي.

انطلق مساء أمس مسلسل مطعم الحبايب الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم في مقدمتهم أحمد مالك وهدى المفتي، وتدور أحداثه حول عالم الطهاة وبالتحديد “الشيفات” المتخصصة في الطعام المصري الأصيل، فأحمد مالك يجسد شخصية صبحي وهو “شيف” متألق في عالم الكبدة والسجق، أما انتصار فمتخصصة في الطواجن، بينما يقدم إسلام إبراهيم بصارة لا مثيل لها، ويجسد حمزة العيلي “حسن” شخصية شيف مخبوزات، ويقودهم جميعًا بيومي فؤاد الذي يعمل أيضًا ك “شيف”.

يعرض فى شهر أكتوبر عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية فى كوريا الجنوبية، والتي تحظى باهتمام كبير من جمهور الدراما فى مصر والعالم العربي، حيث ينتظر العديد بشوق عرض المسلسلات الجديدة هذا الشهر.

عبرت الفنانة آية سماحة عن سعادتها بالدور الذي قدمته في مسلسل “عمر أفندي”، والذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

كشفت الفنانة بشرى عن سر قلة أعمالها الفنية في السينما، مشيرة إلى أنها تبحث دائما على الكيف وليس الكم بغرض التواجد.

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