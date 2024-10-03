الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

أول تعليق من تيسير فهمي على شائعة وفاتها

تيسير فهمي، فيتو
تيسير فهمي، فيتو

أثارت الفنانة تيسير فهمي، قلق الجمهور بعد انتشار شائعات وفاتها، منذ قليل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

 

وعلقت تيسير فهمي على شائعة وفاتها، وقالت في تصريح خاص لـ “فيتو”: "أنا الحمد لله بصحة جيدة، مؤكدة أنها لا تعلم سبب خروج شائعة وفاتها بشكل مفاجئ على السوشيال ميديا.

تعرض تيسير فهمي لـ حادث سير

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة تيسير فهمي قد تعرضت في وقت سابق لحادث سير أدى إلى تهشم سيارتها.

ونشرت تيسير فهمي صورة لسيارتها بعد تهشمها وعلقت عبر حسابها على فيس بوك قائلة: قدر الله وما شاء فعل.

أسباب ابتعاد تيسير فهمي عن الساحة الفني

 وفي وقت سابق، كشفت الفنانة تيسير فهمي، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة، مؤكدة أنها لا تشعر بالغياب بسبب عرض أعمالها القديمة عبر شاشات التلفزيون.

وقالت تيسير فهمي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: “أنا عندما توقفت لم أشعر بالغياب لأن أعمالي القديمة بتتعرض على كل القنوات، والواحد مبيحسش أنه غاب عن الشاشة، لأنه بيفضل في تلاقي بين الجمهور والفنان حتى لو ابتعد النجم، لأن أعمالي مستمرة في العرض.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الأدبية والفنية والثقافية.

 

 

تيسير فهمي اعتزال الفنانة تيسير فهمي الفنانة تيسير فهمي

الأكثر قراءة

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

ترحيب حار من رئيس الإمارات لـ عدلي منصور وشيخ الأزهر

انخفاض جديد في سعر الطماطم اليوم بالأسواق، وهذه أحدث أسعارها

الزمالك يقترب من ضم نجم فاركو و30 مليون جنيه تهدد الصفقة

السيسي وبن زايد يشهدان حفل تخريج دفعات جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

السيسي وبن زايد يصلان إلى مقر حفل تخرج دفعة جديدة من الأكاديمية العسكرية المصرية

رئيس الإمارات يصل مصر للقاء السيسي

رسميا، البنك الأهلي يضم سيد نيمار من الزمالك على سبيل الإعارة

منوعات

المزيد

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

عالم فلك روسي: الكويكب 2024 PT5 يقترب من الأرض مرة أخرى

تنبأت بعودة قيادي بارز أعلن اغتياله، ليلى عبد اللطيف تصدم العالم بشأن حسن نصر الله

تأجيل إطلاق صاروخ "سويوز-5" الفضائي لعام 2026

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الخميس 3-10-2024

المزيد

انفوجراف

أكثر لاعب تتويجًا بالألقاب.. ميسي يضيف البطولة رقم 46 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أجمل صيغ الدعاء في ليلة الجمعة.. اعرفها

شباب حول الرسول، رافع بن خديج "أصغر الرماة في أُحُد"

ما هو شرط رضا اليهود والنصارى عن المسلمين؟ الشعراوي يرد (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية