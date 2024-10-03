أول تعليق من تيسير فهمي على شائعة وفاتها
أثارت الفنانة تيسير فهمي، قلق الجمهور بعد انتشار شائعات وفاتها، منذ قليل، عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
وعلقت تيسير فهمي على شائعة وفاتها، وقالت في تصريح خاص لـ “فيتو”: "أنا الحمد لله بصحة جيدة، مؤكدة أنها لا تعلم سبب خروج شائعة وفاتها بشكل مفاجئ على السوشيال ميديا.
تعرض تيسير فهمي لـ حادث سير
ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة تيسير فهمي قد تعرضت في وقت سابق لحادث سير أدى إلى تهشم سيارتها.
ونشرت تيسير فهمي صورة لسيارتها بعد تهشمها وعلقت عبر حسابها على فيس بوك قائلة: قدر الله وما شاء فعل.
أسباب ابتعاد تيسير فهمي عن الساحة الفني
وفي وقت سابق، كشفت الفنانة تيسير فهمي، أسباب ابتعادها عن الساحة الفنية لفترة ليست قصيرة، مؤكدة أنها لا تشعر بالغياب بسبب عرض أعمالها القديمة عبر شاشات التلفزيون.
وقالت تيسير فهمي من خلال لقائها مع برنامج “et بالعربي”: “أنا عندما توقفت لم أشعر بالغياب لأن أعمالي القديمة بتتعرض على كل القنوات، والواحد مبيحسش أنه غاب عن الشاشة، لأنه بيفضل في تلاقي بين الجمهور والفنان حتى لو ابتعد النجم، لأن أعمالي مستمرة في العرض.
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