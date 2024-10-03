بشرى عن محمد هنيدي: رسم خط مشي عليه كل النجوم

أكدت الفنانة بشرى أن الفنان محمد هنيدي يُعد نجمًا استثنائيًا بشهادة أبناء جيله، مشيرة إلى اعتزازها بمشاركتها معه في فيلم "وش إجرام".

وفي تصريح خاص لـ فيتو، قالت الفنانة بشرى: "محمد هنيدي هو من رسم الخط الذي مشى عليه بقية نجوم هذا الجيل. هذا ليس رأيي فقط، بل هو ما أكده أبناء جيله مثل أحمد السقا، الذي عبّر عن ذلك على المسرح خلال تكريم هنيدي في مهرجان الجونة، كما أشار إليه الأستاذ أحمد فرغلي في كتابه 'جيل هنيدي'".

وعن تجربتها في العمل مع هنيدي، أضافت بشرى: "عندما سطع نجم هنيدي في أفلام مثل 'إسماعيلية رايح جاي' و'صعيدي في الجامعة الأمريكية'، كنت طالبة في المدرسة، من جمهور معجب به وبجيله. والحمد لله، بفضل توفيق الله وموهبتي واجتهادي، استطعت أن أكون بطلة أمامه في فيلم 'وش إجرام'، وهو مجال الكوميديا الذي يعتبر تحديًا كبيرًا، خصوصًا عند العمل مع نجم بحجمه".