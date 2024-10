8 مسلسلات كورية جديدة في أكتوبر، أماكن ومواعيد العرض

يعرض فى شهر أكتوبر عدد كبير من الأعمال الدرامية والسينمائية فى كوريا الجنوبية، والتي تحظى باهتمام كبير من جمهور الدراما فى مصر والعالم العربي، حيث ينتظر العديد بشوق عرض المسلسلات الجديدة هذا الشهر.

ونستعرض في التقير التالي أبرز 8 أعمال كورية من المقرر عرضها فى 2024.

Fmaily By Choice

مسلسل Fmaily By Choice من بطولة Hwang In Youp وJung Chae Yeon وBae Hyun Sung، ومن المقرر عرضها يوم 9 أكتوبر الجاري على قناة قناة JTBC.

قصة مسلسل “Fmaily By Choice”

تدور أحداث مسلسل Fmaily By Choice عن شابين يشكلان رابطة وثيقة خلال فترة مراهقة غير عادية قضاها معًا، نشآ معًا وفي النهاية، سلك الثنائي طريقًا منفصلًا، ثم اجتمعا مرة أخرى بعد عقد من الزمان، يجد كلاهما أنه تغيرت العديد من الثوابت فى حياة بعضه في هذه الأثناء، ومنها أن كليهما يقعان فى حب نفس الفتاة جو وون.

Hellbound 2

ويعرض الجزء الثاني من دراما “Hellbound” الكورية، بطولة الممثل Kim Sung Cheol، يوم 25 أكتوبر 2024م على منصة NETFLIX العالمية.

مسلسل Hellbound

تدور أحداث قصة مسلسل “Hellbound” في عالم موازي للأرض، حيث تخبر كائنات غامضة الناس بخطاياهم وتصدر لهم مرسومًا بمصيرهم الوشيك، وبعد وقت قصير من وصول الوقت المحدد، يتم جر أرواحهم البائسة إلى الجحيم بأكثر الطرق رعبًا، غالبًا بواسطة كيانات خارقة للطبيعة تُعرف باسم "الملائكة"، والتي تبدو أكثر شبهًا بالشياطين.

والإعلان التشويقي للموسم الثاني من Hellbound برغم قصره، إلا أنه التركيز على قيامة يونج يثير تساؤلات حول دوره في منظمة الحقيقة الجديدة المتطورة، وبينما لم يتم عرض المزيد من المشاهد في الإعلان التشويقي، كشفت نهاية الموسم الأول كيف سيركز الموسم الثاني على جهود المنظمتين، الحقيقة الجديدة وسودا، مع محاولة الأولى إخفاء الحقيقة عن العالم ومحاولة الثانية الكشف عنها.

Dong Jae: The Good or The Bastard

تعرض دراما “Dong Jae: The Good or The Bastard” من بطولة Lee Joon Hyuk وPark Sung Woong، فى الـ 10 من أكتوبر على شبكة TVING.

دراما Dong Jae: The Good or The Bastard

يستعيد لي جون هيوك دور المدعي العام Seo Dong Jae في المسلسل المشتق من Stranger بعنوان Dongjae, the Good or the Bastard، حيث يواجه دونغ جاي، الذي يعمل في مكتب المدعي العام لمنطقة تشيونجو، طريقًا غير مؤكد أمامه بسبب تورطه في الفساد في الماضي، ويتولى قضية رفيعة المستوى، مقتل فتاة في المدرسة الثانوية، وبينما يحقق، يجد نفسه محاصرًا بين رغباته في تحقيق العدالة والمكاسب الشخصية.

Doubt

مسلسل Doubt من بطولة الممثل Han Suk Kyu والممثلة Chae Won Bin ومن إخراج Song Yeon-Hwa، والمقرر عرضه فى 11 أكتوبر 2024 على منصة NETFLIX العالمية.

قصة دراما Doubt

جانج تاي سو (هان سوك كيو) هو محلل جنائي أسطوري في كوريا، وكان من أوائل المحللين في مجاله ومهد الطريق لمحللي السلوك الإجرامي في البلاد، واكتسب الاحترام والثقة المطلقة داخل منظمة الشرطة.

وفى حياته اليومية، هو أب أعزب ويربي ابنته جانج ها بين (تشاي وون بين) بمفرده، ويعمل جانج تاي سو على قضية قتل ويدرك أن ابنته متورطة في القضية، ليهز هذا الاكتشاف كل شيء في معتقداته المهنية وعلاقته بابنته، لحماية ابنته، يكافح جانج تاي سو للكشف عن الحقيقة.

Spice Up Our Love

الدراما الكورية “Spice Up Our Love” بطولة الممثل Lee Sang Yi والممثلة Han Jihyun، ومن إخراج جونج هون، ومن المقرر عرضها غدًا الموافق 4 أكتوبر 2024.

قصة دراما “Spice Up Our Love” الكورية

تدور دراما “Spice Up Our Love” في إطار رومانسي خيالي عن نام جا يون (هان جي هيون)، وهي كاتبة رواية ويب مثيرة مصنفة للكبار فقط، والتي تجد نفسها بشكل غير متوقع منقولة إلى عالم قصتها الخاصة كالبطلة الرئيسية.

مسلسل من تأليف كيم هيه يونج وجو مين جونج، وبطولة لي سانج يي وهان جي هيون، ويعد الجزء من الدراما الكورية “No Gain No Love”.

Jeongnyeon: A Star Is Born

مسلسل “Jeongnyeon: A Star Is Born” من بطولة الممثلين Kim Taeri وShin Ye Eun وRa Mi Ran وJung Eun Chae وKim Yoon Hye، ومن المقرر عرضه يوم 12 أكتوبر على قناة TvN وشبكة TVING.

تدور أحداث المسلسل في الخمسينيات من القرن العشرين، ويتناول المحن والمتاعب التي تواجهها Jeong Nyeon، وهي فتاة فقيرة من بلدة ساحلية تتمتع بموهبة الغناء وتحلم بالانضمام إلى فرقة مسرحية نسائية تقليدية.

Uprising

فيلم Uprising التاريخي من بطولة الممثلان Kang Dong Won وPark Jeong Min، ومن المقرر عرضه يوم 11 أكتوبر على شبكة NETFLIX.

تدور أحداث الفيلم في عهد مملكة جوسون، حيث يلتقي صديقان قضوا حياتهم معًا، أحدهما السيد والآخر الخادم لكن بعد الحرب يصبحان أعداء على الجانبين المتعارضين.

A Virtuous Business

مسلسل “” من بطولة Kim So Yeon وYeon Woo Jin، ويعرض على الشاشة لأول مرة يوم 12 أكتوبر على قناة JTBC ومنصة NETFLIX.

تقود بطلة دراما The Penthouse الشهيرة Kim So Yeon المجموعة بدور ربة المنزل المتعبة Han Geun Suk، بينما يلعب Yeon Woo Jin نجم دراما Daily Dose of Sunshine دور كيم دو هيون، ضابط شرطة من خلفية نخبوية يدخل حياتها.