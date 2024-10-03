الخميس 03 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

مي سليم لـ "فيتو": انتهيت من تصوير نصف مشاهدي في روج أسود

مي سليم
مي سليم

تواصل الفنانة مى سليم تصوير أحداث دورها في مسلسل “روج أسود”، والذى تلعب خلاله شخصية فتاة من أسرة بسيطة تسكن في حى شعبي، ولها خلافات كثيرة مع زوجها جعلتها تنفصل عنه، ولم تحصل على أى شىء منه، فتضطر إلى اللجوء إلى محكمة الأسرة كى تحصل على حقوقها.

وقالت مي سليم في تصريحات لـ “فيتو”: إنها انتهت من تصوير نصف مشاهدها في مسلسل روج أسود، مشيرة إلي أنها تعتبر العمل من أهم أعمالها الدرامية.

تفاصيل مسلسل روج أسود 

ويناقش المسلسل ملفات حقيقية مأخوذة من محكمة الأسرة المصرية ويعرض أزمات الطلاق والمطلقات بشكل واقعي وجديد على الدراما العربية

مسلسل " روج أسود " بطولة رانيا يوسف وداليا مصطفى ولقاء الخميسي ومي سليم وفرح الزاهد ومنة تيسير وأحمد فهيم وأحمد جمال سعيد وكريم العمري وعابد عناني، تأليف أيمن سليم وإخراج محمد عبدالرحمن حماقي وإنتاج MGR ممدوح شاهين.

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