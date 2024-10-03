الخميس 03 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

ياسمينا العبد تنضم لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث

ياسمينا العبد، فيتو
ياسمينا العبد، فيتو

انضمت الفنانة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وتقدم ياسمينا خلال المسلسل دور شيماء، وقد بدأت بالفعل تصوير مشاهدها.

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العقد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

أحدث أعمال ياسمينا العبد 

وكانت الفنانة ياسمينا العبد قد نشرت على حساباتها الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي صورًا لها من كواليس أحدث أعمالها الفنية وهو مسلسل البحث عن علا 2 الذي يعرض حاليًا على منصة نتفليكس.  

وكشفت الصور عن الأجواء التي جمعت بين الأبطال في الكواليس وسيطرت على ملامحهم الضحك والسعادة.

وتقوم ياسمينا بدور زينة صديقة نادية ابنة هند صبري المقربة التي قضت طفولتها بأكملها معها وهما كالشقيقتين، ولكن يشهد هذا الجزء حدوث خلاف بسيط بينهما بسبب تمرد “نادية” ابنة هند صبري في المسلسل وكذبها على صديقة عمرها.

ويضم مسلسل البحث عن علا 2 عدد كبير من النجوم، ومن أبرزهم: هند صبري، سوسن بدر، ظافر العابدين، ياسمينا العبد، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من إخراج هادي الباجوري، وتدور أحداثه في إطار اجتماعي.  

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