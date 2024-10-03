الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بشرى تكشف سبب قلة أعمالها بالسينما

الفنانة بشرى، فيتو
الفنانة بشرى، فيتو

كشفت الفنانة بشرى عن سر قلة أعمالها الفنية في السينما، مشيرة إلى أنها تبحث دائما على الكيف وليس الكم بغرض التواجد.

قلة أعمال بشرى في السينما 

وقالت بشرى في تصريح خاص لفيتو: “أدواري قليلة في السينما، لأنى أبحث دائما عن الكيف وليس الكم، أو التواجد على الفاضية والمليانة”. 

 

وأضافت بشرى: “الحمد لله أنا أفضل الغياب ثم النزول بجول عن التواجد المستمر بلا أى تأثير أو داعي، ثم أنا شخص نشيط فى عدة مجالات أخرى فربما الوقت لا يسعفنى دائما بالتواجد خصوصا مع ندرة الأعمال السينمائية التى تليق بى وبقدرى وبمشوارى اللى مشيته ورا وقدام الكاميرا”.

ومن ناحية أخرى، كانت الفنانة بشرى قد أكدت أن الفنان محمد هنيدي يُعد نجمًا استثنائيًا بشهادة أبناء جيله، مشيرة إلى اعتزازها بمشاركتها معه في فيلم "وش إجرام".

وفي تصريح سابق لـ فيتو، قالت الفنانة بشرى: "محمد هنيدي هو من رسم الخط الذي مشى عليه بقية نجوم هذا الجيل. هذا ليس رأيي فقط، بل هو ما أكده أبناء جيله مثل أحمد السقا، الذي عبّر عن ذلك على المسرح خلال تكريم هنيدي في مهرجان الجونة، كما أشار إليه الأستاذ أحمد فرغلي في كتابه 'جيل هنيدي'".

وعن تجربتها في العمل مع هنيدي، أضافت بشرى: "عندما سطع نجم هنيدي في أفلام مثل 'إسماعيلية رايح جاي' و'صعيدي في الجامعة الأمريكية'، كنت طالبة في المدرسة، من جمهور معجب به وبجيله. والحمد لله، بفضل توفيق الله وموهبتي واجتهادي، استطعت أن أكون بطلة أمامه في فيلم 'وش إجرام'، وهو مجال الكوميديا الذي يعتبر تحديًا كبيرًا، خصوصًا عند العمل مع نجم بحجمه".

ونقدم لكم من خلال موقع "فيتو"، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم، أسعار الدولار، أسعار اليورو، أسعار العملات، أخبار الرياضة، أخبار مصر، أخبار الاقتصاد، أخبار المحافظات، أخبار السياسة، أخبار الحوادث، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي، الدوري الإيطالي، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا، دوري أبطال أفريقيا، دوري أبطال آسيا، والأحداث الهامة والسياسة الخارجية والداخلية، بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الفنانة بشرى بشري افلام بشرى محمد هنيدي

مواد متعلقة

بشرى عن محمد هنيدي: رسم خط مشي عليه كل النجوم

نداء عاجل من الفنانة بشرى للتحقيق في هذا الأمر وتحذر

الأكثر قراءة

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

حسن نصر الله حي، نبوءة يتمنى أنصار السيد تحققها

لفتة وفاء من السيسي لطالب توفي في السنة النهائية بالكلية الحربية

رسائل حاسمة من السيسي للمصريين خلال حفل الأكاديمية العسكرية

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

موعد بدء عملية الإجلاء، مصر توجه نداء عاجلا لمواطنيها في لبنان

متخصص بالشأن الإفريقي يكشف مغزى رسائل وزير الخارجية بشأن سد النهضة

عثر عليها بغزة بعد 10 أعوام من اختطافها في العراق، عملية معقدة لتحرير فتاة إيزيدية

منوعات

المزيد

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

من روائع نجيب محفوظ.. مهرجان الجونة السينمائي يفتتح دورته السابعة بـ «آخر المعجزات» (فيديوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

أمين الفتوى يرد على سؤال بشأن الغيرة الزائدة: عدم استقرار نفسي (فيديو)

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية