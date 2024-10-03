الخميس 03 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

آية سماحة: "عمر أفندي" نقطة تحول في مسيرتي

آية سماحة، فيتو
آية سماحة، فيتو

عبرت الفنانة آية سماحة عن سعادتها بالدور الذي قدمته في مسلسل “عمر أفندي”، والذي عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا.

وقالت آية سماحة خلال لقائها مع المذيعة إنجي علي ببرنامج “أسرار النجوم” عبر إذاعة نجوم إف إم: “أعتبر هذا الدور نقطة تحول في مسيرتي، رغم ما قدمته من قبل من أدوار عديدة”.

وأضافت آية سماحة أن نهاية المسلسل كانت واقعية جدا ومنطقية.

أبطال مسلسل عمر أفندي

ومسلسل عمر أفندي مكون من 15 حلقة، وهو بطولة أحمد حاتم، آية سماحة، رانيا يوسف، محمد رضوان، محمود حافظ، ومن تأليف مصطفى حمدي، وإخراج عبد الرحمن أبو غزالة.  

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