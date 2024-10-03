أعمال فنية دارت أحداثها حول الطهاة وعالم الطبخ

انطلق مساء أمس مسلسل مطعم الحبايب الذي يشارك في بطولته مجموعة من النجوم في مقدمتهم أحمد مالك وهدى المفتي، وتدور أحداثه حول عالم الطهاة وبالتحديد “الشيفات” المتخصصة في الطعام المصري الأصيل، فأحمد مالك يجسد شخصية صبحي وهو “شيف” متألق في عالم الكبدة والسجق، أما انتصار فمتخصصة في الطواجن، بينما يقدم إسلام إبراهيم بصارة لا مثيل لها، ويجسد حمزة العيلي “حسن” شخصية شيف مخبوزات، ويقودهم جميعًا بيومي فؤاد الذي يعمل أيضًا ك “شيف”.

وتدور أحداث المسلسل بصفة عامة حول هؤلاء الطهاة وعالم الطبخ وبالتحديد داخل “مطعم الحبايب” الذي سيشهد الكثير من الحكايات.

ولقد سبق مسلسل مطعم الحبايب عدد من الأعمال الفنية التي دارت أحداثها داخل أروقة المطبخ وتطرقت إلى عالم الطهاة ومن أبرزها:

كارتون خلطبيطة بالصلصة

يعتبر من أبرز الأعمال الفنية التي تحدثت عن عالم الطبخ والطهاة، والذي يحمل اسم Ratatouille بالفرنسية، هو فيلم رسوم متحركة أمريكي فاز بجائزة الأوسكار لأفضل فيلم صور متحركة للعام 2007، وتم إنتاجه من قبل شركة بيكسار وقامت شركة أفلام والت ديزني بتوزيعه، وتم دبلجته باللهجة المصرية ولاقى نجاحًا باهرًا.

ويحكي الفيلم عن فأر يعشق عالم البشر، ويتابع بشغف شيف يدعى “جوستو” الذي يؤمن بأن “الطبخ للجميع” وبالتالي يغوص هذا الفأر في عالم الطبخ ويخوض من أجله الكثير من المغامرات.

فيلم طباخ الريس

هو عمل بطله يجسد شخصية “شيف” وهو متولي الذي جسد شخصيته الفنان الراحل طلعت زكريا، وتقود الصدفة متولي للترشح من أجل العمل في وظيفة الطباخ الخاص لرئيس الجمهورية، ويبدأ في نقل أخبار الشعب الحقيقية إلى الرئيس، وإخباره بما يقولوه عنه من آخر النكت ويستعرض بصفة دائمة أحوال الشعب في الشارع، مما يسبب له العديد من المشاكل.

فيلم جولي وجوليا

هو فيلم أمريكي من إنتاج عام 2009، من كتابة وإخراج نورا إفرون، وبطولة ميريل ستريب وأيمي أدامز، وتدور أحداث الفيلم حول جولي التي تقرر التغلب على الملل في حياتها، وتقرر عمل مدونة للطبخ مستعينة بوصفات جوليا الأشهر والأقدم، لتنقلب حياتها بعد ان أصبحت مدونتها من أهم عشرة مدونات فى الولايات المتحدة بفضل ملهمتها (جوليا تشيلد) التي تعلمت فن الطبخ في فرنسا في نهاية الأربعينات.

فيلم Burnt

فيلم أمريكي من إنتاج عام ٢٠١٥ وتدور أحداثه حول آدم جونز “برادلي كوبر”، الذي جسد شخصية رئيس طباخين ناجح في عمله، لكنه خسر كل شيء بسبب إدمانه على المخدرات، ويقرر منذ تلك اللحظة التوقف تمامًا والعودة إلى العاصمة البريطانية لندن، وينوي البدء في مشروع لمطعم جديد ولذلك فهو يحتاج إلى اختيار مجموعة من أفضل الطباخين في العالم لكي يضمن نجاح مشروعه الجديد، والفيلم من إخراج جون ويلز وتأليف مايكل كلاسينكو وستيفن نايت، ومن بطولة برادلي كوبر، إيما تومسون، سيينا ميلر، أوما ثورمان، أليشيا فيكاندر، دانيال بروهل.

فيلم Chef

هو فيلم أمريكي كوميدي من إنتاج عام ٢٠١٤، وتدور أحداث الفيلم حول كارل كاسبر (جون فافرو) الذي يحلم بامتلاك مطعم خاص به في لوس أنجلوس، في البداية يترك كارل كاسبر ميامي وينتقل لنيويورك ويعمل في معطم فاخر، لكنه سرعان ما يستقيل من المطعم بسب رفضه التنازل عن قدراته الإبداعه، والخضوع لتحكم مالك المطعم (داستن هوفمان)، ويعود كارل كاسبر من جديد إلى ميامي متحصنًا بعزيمته من أجل النجاح، واتحد مع زوجته السابقة (صوفيا فيرجارا) ونجح في تحقيق حلمه.

الفيلم من إخراج وتأليف وبطولة جون فافرو، ومن بطولة جون ليجويزامو، بوبي كانافال، سكارليت جوهانسون، داستين هوفمان، صوفيا فيرجارا.