الخميس 03 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي

أبطال موضوع عائلي،
أبطال موضوع عائلي، فيتو

كشفت منصة شاهد عن بدء تصوير الموسم الثالث من مسلسل موضوع عائلي.

حيث نشر الحساب الرسمي للمنصة على إنستجرام صورة تجمع أبطال الموسم الثالث من المسلسل، مرفقا بتعليق: “عارفين إنهم وحشوكم.. ومش قادرين نخبي عليكم.. إحنا بدأنا تصوير الموسم الثالث من موضوع عائلي على شاهد”.

وانضمت الفنانة ياسمينا العبد لمسلسل موضوع عائلي الجزء الثالث، وتقدم ياسمينا خلال المسلسل دور شيماء، وقد بدأت بالفعل تصوير مشاهدها.

أبطال مسلسل موضوع عائلي ٣

ويضم مسلسل موضوع عائلي عددا كبيرا من النجوم، ومن أبرزهم: ماجد الكداوني، طه دسوقي، محمد رضوان، ياسمينا العقد، سما إبراهيم، وعدد آخر من الفنانين، والعمل من تأليف محمد عز الدين وكريم يوسف وإخراج أحمد الجندي، وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي.

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