إليسا تعلق على الأوضاع في لبنان: لازم نلوم حالنا

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأحداث الدامية التي تشهدها بلدها لبنان في الوقت الحالي.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة “X”: “ما حدا ممكن يخاف علينا أكتر من حالنا، لهيك ما بقا نلوم أي شخص أو فنان عم بيكمّل بشغله، إذا لازم نلوم حدا، لازم نلوم حالنا على كل شي وصلنا له بلبنان، حلو يكون عنا وعي ونعرف (حتى لو ما حابين نعرف) شو لِ وصلنا لهون”.

أضافت إليسا: “إذا حابين نرجع نوقف على رجلينا، ونساعد أهلنا وندعم اقتصاد بلدنا، لازم نشتغل، إن شاء الله أزمتنا ما بتطوّل، والله يحمي كل الأوطان”.

إليسا: الجيش اللبناني أملنا الوحيد

وفي وقت سابق عبرت إليسا عن ألمها الشديد بسبب هذه الأحداث التي تشهدها لبنان.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: أملنا الوحيد الجيش اللبناني ولا أحد غير الجيش اللبناني الله يحمي لبنان وشعبه.

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