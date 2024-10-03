الخميس 03 أكتوبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

إليسا تعلق على الأوضاع في لبنان: لازم نلوم حالنا

إليسا، فيتو
إليسا، فيتو

علقت الفنانة اللبنانية إليسا على الأحداث الدامية التي تشهدها بلدها لبنان في الوقت الحالي.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة “X”: “ما حدا ممكن يخاف علينا أكتر من حالنا، لهيك ما بقا نلوم أي شخص أو فنان عم بيكمّل بشغله، إذا لازم نلوم حدا، لازم نلوم حالنا على كل شي وصلنا له  بلبنان، حلو يكون عنا وعي ونعرف (حتى لو ما حابين نعرف) شو لِ وصلنا لهون”.

أضافت إليسا: “إذا حابين نرجع نوقف على رجلينا، ونساعد أهلنا وندعم اقتصاد بلدنا، لازم نشتغل، إن شاء الله أزمتنا ما بتطوّل، والله يحمي كل الأوطان”.

 

إليسا: الجيش اللبناني أملنا الوحيد

وفي وقت سابق عبرت إليسا عن ألمها الشديد بسبب هذه الأحداث  التي تشهدها لبنان.

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: أملنا الوحيد الجيش اللبناني ولا أحد غير الجيش اللبناني الله يحمي لبنان وشعبه.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

 


 

 

إليسا الفنانة اللبنانية إليسا لبنان بيروت اخبار الفن

مواد متعلقة

لبنان يقدم شكوى في مجلس الأمن ضد الاحتلال الإسرائيلي

الأكثر قراءة

إيقاف الملاكمة الجزائرية إيمان خليف وتجريدها من كل الألقاب

مرتباتهم 30 ألف جنيه فقط، استقالات جماعية لمهندسين في بتروجيت وإنبي بسبب تدني الأجور

حسن نصر الله حي، نبوءة يتمنى أنصار السيد تحققها

اللحمة فيها سم قاتل.. حكاية اللحوم الوقيع في مصر (فيديوجراف)

نسر القوات المسلحة يحلق في مشهد مهيب معلنا انتقال الأكاديمية العسكرية للعاصمة الإدارية

مصرع شاب على يد 4 أشخاص بسبب علاقة عاطفية بالقليوبية

صورة الرئيس السادات تزين الأكاديمية العسكرية والسيسي يوجه له التحية

الشوط الأول، محمد عبد المنعم يشاهد تقدم لاتسيو على نيس 2-1 في الدوري الأوروبي

منوعات

المزيد

ابتكار أول نموذج ذكاء اصطناعي يقيم كفاءة لاعبي الهوكي على الجليد

خبير تغذية يكشف أسباب الرغبة الشديدة في تناول الأطعمة الضارة

متحف القصر الإمبراطوري يحتضن معرضا خاصا بالثقافة الكونفوشيوسية

تحسين الخدمات في المباني السكنية، شركة روسية تكشف عن تطور جديد في الذكاء الاصطناعي

المزيد

خدمات

المزيد

تعرف على سعر الأرز اليوم الخميس بالأسواق

أسعار الألومنيوم بالسوق المحلي اليوم الخميس

سعر طن القصدير اليوم الخميس بالبورصات العالمية

استقرار أسعار الأرز اليوم الخميس

المزيد

انفوجراف

مسيرة الحوثيين يافا أرعبت إسرائيل وأصابت أهدافا فى قلب تل أبيب (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

دعاء الجمعة يجمع لك خيري الدنيا والآخرة

أمين الفتوى يرد على سؤال بشأن الغيرة الزائدة: عدم استقرار نفسي (فيديو)

تفسير رؤية النسر في المنام وعلاقتها بالحصول على المال الوفير

المزيد
الجريدة الرسمية