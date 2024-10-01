الثلاثاء 01 أكتوبر 2024
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ثقافة وفنون

إليسا: الجيش اللبناني أملنا الوحيد

الجيش اللبناني، فيتو
الجيش اللبناني، فيتو

عبرت الفنانة اللبنانية إليسا عن ألمها بسبب الأحداث الدامية التي تشهدها بلدها لبنان.

 

وكتبت إليسا في تدوينة لها عبر حسابها على منصة X: أملنا الوحيد الجيش اللبناني ولا أحد غير الجيش اللبناني الله يحمي لبنان وشعبه.

 

جيش الاحتلال يعلن بدء الهجوم البري على لبنان

وأعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي اليوم الثلاثاء، بدء عملية برية مستهدفة ومحددة ضد أهداف لـ "حزب الله" في المنطقة القريبة من الحدود في جنوب لبنان.

 

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