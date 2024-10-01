أخبار الفن اليوم، افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، سمية الخشاب تكشف مفاجأة بشأن أزمات فيلم التاروت، "وتر حساس" قريبا على "ON"
شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي.
وجاءت أهم الأخبار كالتالي:
مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم نجوم الفن (فيديو)
كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم بعض الفنانين والفنانات على هامش افتتاح دورته الـ 40، والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، وتحمل اسم النجمة نيللى، وبرئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، وشهد الحفل حضور كل من وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو واللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.
مهرجان الإسكندرية السينمائي، تأجيل تكريم منة شلبي إلى حفل الختام
اعتذرت الفنانة منة شلبي عن عدم الحضور لتكريمها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والمقرر انطلاقه، بعد قليل، فى دورته الأربعين برئاسة الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان.
سمية الخشاب تكشف لـ"فيتو" مفاجأة بشأن أزمات فيلم التاروت
أكدت الفنانة سمية الخشاب، انتهاء الأزمات التي تطارد فيلم التاروت الذي يجمعها بالفنانة رانيا يوسف، مشيرة إلى أن فريق العمل يحترم قرارات النقابة.
خريطة أعمال منصة شاهد في شهر أكتوبر، مسلسل مطعم الحبايب الأبرز
نشرت منصة شاهد خريطة عرض الأعمال الفنية عبر المنصة خلال شهر أكتوبر، وكانت البداية مع مسلسل kami app وهو مسلسل أكشن يعرض حصريًا على المنصة في ٢ أكتوبر.
في يومهم العالمي، مشاهير الفنانين في مصر والعالم من النباتيين
في الأول من أكتوبر من كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للنباتيين، وهو يوم عالمي تم إنشاؤه من قبل الجمعية النباتية بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٧، ويحرص من يتبع هذا النظام على تناول الفواكه والخضروات بصورة أساسية مع تجنب المنتجات الحيوانية.
مسلسل "وتر حساس" قريبًا على "ON"
تعرض قناة "ON" قريبًا على شاشتها، مسلسل "وتر حساس"، وهو من بطولة مجموعة من النجوم.
سهر الصايغ: بيني وبين مصطفى شعبان دويتو قوي وانتظرونا في حكيم باشا (صور)
أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بتعاونها مع مصطفي شعبان للمرة الثالثة علي التوالي، مؤكدة أنها تشارك معه في مسلسل حكيم باشا.
بحضور إلهام شاهين وهاني رمزي، انطلاق مهرجان أيام القاهرة للمونودراما بالأوبرا (صور)
انطلق منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد.
"أيام القاهرة للمونودراما" بالأوبرا يكرم إلهام شاهين وهاني رمزي وغنام غنام (صور)
كرم، مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، مساء اليوم كل من الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.
بعد تكريمها بمهرجان المركز الكاثوليكي، مريم الجندي: كان نفسي أبويا يكون معايا (فيديو)
أعربت الفنانة الشابة مريم الجندي عن سعادتها بتكريمها اليوم الثلاثاء من مهرجان المركز الكاثوليكي.
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