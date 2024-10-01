أخبار الفن اليوم، افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائي، سمية الخشاب تكشف مفاجأة بشأن أزمات فيلم التاروت، "وتر حساس" قريبا على "ON"

شهدت الساحة الفنية اليوم الثلاثاء العديد من الأخبار الهامة من أبرزها افتتاح الدورة الـ 40 من مهرجان الإسكندرية السينمائي.

وجاءت أهم الأخبار كالتالي:

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم بعض الفنانين والفنانات على هامش افتتاح دورته الـ 40، والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، وتحمل اسم النجمة نيللى، وبرئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، وشهد الحفل حضور كل من وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو واللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.

اعتذرت الفنانة منة شلبي عن عدم الحضور لتكريمها في حفل افتتاح مهرجان الإسكندرية السينمائى لدول البحر المتوسط، والمقرر انطلاقه، بعد قليل، فى دورته الأربعين برئاسة الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما ورئيس المهرجان.

أكدت الفنانة سمية الخشاب، انتهاء الأزمات التي تطارد فيلم التاروت الذي يجمعها بالفنانة رانيا يوسف، مشيرة إلى أن فريق العمل يحترم قرارات النقابة.

نشرت منصة شاهد خريطة عرض الأعمال الفنية عبر المنصة خلال شهر أكتوبر، وكانت البداية مع مسلسل kami app وهو مسلسل أكشن يعرض حصريًا على المنصة في ٢ أكتوبر.

في الأول من أكتوبر من كل عام يحتفي العالم باليوم العالمي للنباتيين، وهو يوم عالمي تم إنشاؤه من قبل الجمعية النباتية بالولايات المتحدة الأمريكية عام ١٩٧٧، ويحرص من يتبع هذا النظام على تناول الفواكه والخضروات بصورة أساسية مع تجنب المنتجات الحيوانية.

تعرض قناة "ON" قريبًا على شاشتها، مسلسل "وتر حساس"، وهو من بطولة مجموعة من النجوم.

أعربت الفنانة سهر الصايغ عن سعادتها بتعاونها مع مصطفي شعبان للمرة الثالثة علي التوالي، مؤكدة أنها تشارك معه في مسلسل حكيم باشا.

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد.

كرم، مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، مساء اليوم كل من الفنانة إلهام شاهين والفنان هاني رمزي خلال حفل الافتتاح الذي أقيم على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية.

أعربت الفنانة الشابة مريم الجندي عن سعادتها بتكريمها اليوم الثلاثاء من مهرجان المركز الكاثوليكي.