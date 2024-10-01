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ثقافة وفنون

سمية الخشاب تكشف لـ"فيتو" مفاجأة بشأن أزمات فيلم التاروت

سمية الخشاب
سمية الخشاب

 أكدت الفنانة سمية الخشاب، انتهاء الأزمات التي تطارد فيلم التاروت الذي يجمعها بالفنانة رانيا يوسف، مشيرة إلى أن فريق العمل يحترم قرارات النقابة.

سمية الخشاب وأزمة فيلم التاروت 

وقالت الفنانة سمية الخشاب في تصريح خاص لفيتو: "إحنا بنحترم قرارات النقابة وبنحترم الدكتور أشرف زكي"، مؤكدة أن القرار بعدم ظهور البلوجر في الأعمال السينمائية صدر بعد بدء التصوير بفترة، مشيرة إلى أن النقيب تفهم الأمر. 

وتابعت سمية الخشاب: "الحكاية بسيطة، والنقيب ماطلبش التحقيق مع أبطال الفيلم، وتواصلنا مع النقيب أنا والمخرج إبرام نشأت والموضوع خلص". 

ومن ناحية أخرى، قال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إنه "لو ثبت وجود بلوجر في فيلم أوراق التاروت بطولة رانيا يوسف وسمية الخشاب، لن أمنحه الترخيص وسأحيل الأبطال للتحقيق"

حذف مشهد فيلم التاروت 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": تواصل معي مخرج فيلم أوراق التاروت وأبلغني بحذف مشهد يظهر فيه بلوجر ولا تواجد لأي بلوجر في الفيلم.

مراجعة فيلم التاروت

وتابع أشرف زكي: سأتأكد بنفسي من خلو فيلم أوراق التاروت من أي بلوجر قبل حصولهم على تصريح نقابة المهن التمثيلية.

أزمة علي غزلان

فجر البلوجر على غزلان أزمة جديدة لطاقم الفيلم الاجتماعي “التاروت” عقب إعلانه الانضمام ضمن فريق العمل، وهو ما أشعل أزمة جديدة، وجعل د.أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية يتوعد بسحب الترخيص وتطبيق غرامة على المنتج.

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