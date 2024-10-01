مهرجان الإسكندرية السينمائي يكرم نجوم الفن (فيديو)

كرم مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، اليوم بعض الفنانين والفنانات على هامش افتتاح دورته الـ 40، والتي تقام خلال الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر، وتحمل اسم النجمة نيللى، وبرئاسة الناقد السينمائي الأمير أباظة رئيس جمعية كتاب ونقاد السينما، وشهد الحفل حضور كل من وزير الثقافة أحمد فؤاد هنو واللواء أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية.



وقام رئيس المهرجان بتكريم الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة والفريق أحمد خالد حسن سعيد محافظ الاسكندرية والدكتور أحمد زايد مدير مكتبة الاسكندرية.

تكريم نيللي

كما كرم المهرجان خلال الحفل النجمة الفنانة الاستعراضية الكبيرة نيللى التى تحمل الدورة الأربعين اسمها، كما يتم تكريم الفنانة منة شلبى والفنان لطفى لبيب والناقد العراقي مهدي عباس والممثلة المغربية سعاد خويي، أما عن النجوم الأجانب يتم تكريم الممثلة الإيطالية إيزابيل أدرياني والفرنسية آن باريو والإيطالية فرانسيسكا ريتونديني.

ويعرض خلال الحفل فيلم الافتتاح السوري "يومين" بطولة دريد لحام وإخراج باسل الخطيب ومدته 90 دقيقة.



وكشفت إدارة المهرجان عن أعضاء لجان التحكيم بالمسابقات المختلفة، حيث يرأس لجنة تحكيم مسابقة دول البحر المتوسط للأفلام الطويلة المخرج يسرى نصر الله، وعضوية كل من مهدي عباس وأنجيليك كافالاري وخالد الزدجالي وتاميلا كوليفا، ويشارك بالمسابقة 13 فيلما.



بينما تتولى رئاسة لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة الممثلة الفرنسية ماريان بورجو وعضوية كل من جيزي بيومي ورؤي المدني، وبالنسبة لمسابقة الفيلم العربي الطويل التي تحمل اسم "نور الشريف" يترأس لجنة تحكيمها مدير التصوير سمير فرج، وعضوية فايق جرادة وكلوديا حنا.



كما استحدث المهرجان مسابقة جديد وهى "أفلام الطفل"، ويرأس لجنة تحكيمها سامح حسين، وعضوية كل من أليس كانتيريان ومحمد علال، وتخضع مسابقتي أحمد الحضري لأفضل فيلم قصير التى يحمل رسالة إنسانية، ومسابقة أفلام شباب مصر للجنة تحكيم واحدة وهى الفنان خالد سرحان رئيسا وعضوية كلا من نهى عابدين، ورانيا محمود ياسين.

أما آخر المسابقات التي تتضمنها فعاليات المهرجان فهي مسابقة عمرو الليثي للسيناريو، وتضم لجنة تحكيم المخرجة هالة خليل رئيسًا، وعضوية كل من المؤلفين محمد الغيطي وأيمن سلامة.