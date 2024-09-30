منتج "التاروت"عن أزمة على غزلان: شارك كـ بلوجر وملتزمون بتعليمات النقابة

نفت الشركة المنتجة لفيلم التاروت متمثلة فى المنتج بلال صبري مشاركة البلوجر على غزلان كفنان بأحداث الفيلم وذلك عقب توعد نقيب الممثلين بسحب تصرح الفيلم.

أزمة فيلم التاروت

وجاء فى بيان الشركة المنتجة ل التاروت: على غزلان شارك في الفيلم كبلوجر وليس كممثل، إذ اقتصر دوره على جملة واحدة فقط يقول فيها: العالم بينتهي، دون أي تداخل مع الأبطال الرئيسيين.

كما أكدت الشركة أن مشاركة غزلان لا تؤثر بأي شكل على البنية الفنية للفيلم أو أداء الممثلين، مشددة على أنها جاءت في إطار يخدم حبكة الفيلم ولا يتداخل مع الأداء الدرامي.

وتلتزم الشركة بالتعليمات الصادرة عن نقابة المهن التمثيلية برئاسة الدكتور أشرف زكي، كما تؤكد حرصها الدائم على تقديم أعمال فنية تلتزم بأعلى معايير الجودة والمهنية.

فيلم التاروت

فيلم «أوراق التاروت»، بطولة سمية الخشاب، رانيا يوسف، مي سليم، عبد العزيز مخيون، محمد عز، علاء مرسي، محمد سليمان، ووائل متولي، وبوسي شاهين، من إنتاج بلال صبري، وتأليف معتز المفتي، مهندس ديكور رمسيس سليم، منتج فني أحمد فاروق، وإخراج إبرام نشأت.