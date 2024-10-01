بحضور إلهام شاهين وهاني رمزي، انطلاق مهرجان أيام القاهرة للمونودراما بالأوبرا (صور)

انطلق منذ قليل، حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما في دورته السابعة، برئاسة الدكتور أسامة رؤوف، على المسرح المكشوف بدار الأوبرا المصرية، بحضور كوكبة من الفنانين والمسرحيين والنقاد.

ويحضر حفل الافتتاح، كل من الفنانة إلهام شاهين، والفنان هاني رمزي، والفنان محسن منصور، وغيرهم.

حفل افتتاح مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وانطلق الحفل بعرض مونودراما "الصندوق" وذلك باللغة الإنجليزية، ومن المقرر أن يتم تكريم عدد من نجوم الفن بعد العرض.

مونودراما الصندوق

العرض تأليف وإخراج وتمثيل مريم راضي، أزياء: ندى عجوة، هندسة صوتية: محمد الخطيب وهايدي الصبان، كريوجرافي: حسن الرشق، إدارة مسرحية: أحمد حسن، والعرض مشروع تخرج الفنانة مريم راضي من أكاديمية الشارقة للفنون الأدائية قسم تمثيل، ويتحدث عن مرض الإكتئاب والوصمة المجتمعية للأمراض النفسية

مهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما

وتقام الدورة السابعة لمهرجان أيام القاهرة الدولي للمونودراما تحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، في الفترة من 1 حتى 5 أكتوبر الجاري، ويشارك فيها عدد من الدول العربية والأجنبية هم: "مصر وفلسطين والمغرب والإمارات والسودان والأردن وتونس والعراق والجزائر وسلطة عمان والسعودية والكويت ولبنان وكندا واليونان وأسبانيا وكوريا وإيطاليا والمجر".

ويهدف المهرجان إلى تسليط الضوء على فن المونودراما، وتبادل الخبرات مع فناني المونودراما من مختلف أنحاء العالم.